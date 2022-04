Coordinador del CECOED confirmó que la tormenta de ayer no provocó personas lesionadas, aunque hubo voladura de un techo y varios árboles caídos

Durante toda la jornada del martes se habló de alertas meteorológicas. Se esperaban lluvias y vientos muy fuertes que, al decir de algunos especialistas, «en la zona de Salto y Paysandú podrían causar importantes daños».

El martes el día fue denso, con mucha humedad y temperaturas demasiado altas para la época.

Y en la madrugada de ayer miércoles, próximo a la hora 2, comenzó a llover.

Pero el viento fuerte llegó entre las 5 y las 6 de la mañana. De todas maneras, no tuvo la intensidad ni la duración que en algún momento se previó.

EL PUEBLO conversó inmediatamente con el coordinador del Cecoed (Centro Coordinador de Emergencia Departamental) de Salto, Josué Lima, quien sostuvo en primer lugar, precisamente que «por suerte la tormenta no fue de la magnitud que se pensó, no ocurrió lo que se esperaba que podía pasar».

Asimismo informó que «lo principal fue la voladura de un techo en barrio Williams y caída de árboles; fue una ráfaga como en línea que pasó por ahí. Además es una zona no demasiado poblada, por eso también los daños no fueron tantos, y no hubo otras casas afectadas así».



Dijo además que «no hubo personas lastimadas ni se debió realizar evacuaciones».

En cuanto al techo que se desprendió, «es sobre la avenida Concordia, un local, especie de galpón», manifestó, donde funcionó alguna vez un pub. Al momento de dialogar con este diario, el jerarca se encontraba recabando más información sobre las personas que estarían allí en el momento que se suscitaron los hechos, ya que «aparentemente ahora había gente viviendo ahí».

Personal de Cecoed se encontraba a media mañana de ayer trabajando en el lugar, porque si bien lo sucedido fue al amanecer, «lo que se hace en el momento es evitar todo riesgo que pueda haber, pero lo demás, como sacar los árboles caídos por ejemplo, eso se hace después, no en medio de la tormenta», explicó Lima.



Vale recordar que ante cualquier emergencia, las líneas de comunicación son 473 27 359 y 098 852 439.

Los principales daños se dieron en el norte del país

Según el Director Nacional del SINAE (Sistema Nacional de Emergencias), Sergio Rico, el Área Metropolitana fue muy poco afectada, solo se registraron caídas de algunos árboles y columnas del alumbrado, «las llamadas fueron pocas y en su mayoría por caídas de ramas», indicó.

En tanto la contracara se dio al norte, siendo Artigas el departamento más afectado. El desborde del Río Cuareim provocó que casi 300 personas debieran ser evacuadas (130 personas fueron evacuadas y 140 autoevacuadas). En la mañana de ayer, desde Montevideo partió hacia Artigas una encomienda con objetos para ayudar a los damnificados: 110 colchones, 110 frazadas, 110 almohadas, 50 kit de limpieza para le hogar, 35 kit de higiene personal, 60 juegos de sábanas y 20 ponchos impermeables para los trabajadores.

Todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de Artigas y del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) trabajan en el departamento, y el Mides dispuso triplicar por única vez la carga mensual de la Tarjeta Uruguay Social a los evacuados. En Paysandú, se registraron voladuras de techos y hubo dos familias (8 personas) evacuadas. Además, señaló Rico que hubo problemas por voladuras de techos en el balneario Astillero, de Colonia, así como en Dolores y algunas otras localidades del departamento de Soriano y de Río Negro.

Por su parte, en diálogo con EL PUEBLO, el periodista Javier Urrusty informó sobre importantes daños ocasionados por el viento, «cerca de Rincón, departamento de Treinta y Tres, con voladuras de techos, vehículos dañados y varios árboles caídos».

En Rivera, también según información proporcionada a este diario por periodistas de aquel departamento, se registró la voladura del techo de una escuela, mientras que el balneario municipal de Tranqueras se inundó y se cortó el paso en lo que se conoce como «puente viejo».

Una bebé lastimada

Pero entre los hechos más graves, se debe informar sobre la caída de muchos techos en Melo, ya que en uno de los casos los escombros caídos llegaron a lastimar a una bebé de poco más de un mes de vida, quien debió ser trasladada a emergencias. Lo más afectado en ella fueron las vías respiratorioas a raíz del polvo, y actualmente se encuentra en observación.

Energía eléctrica

Por su parte UTE, informó que a primera hora de la mañana de ayer hubo un pico de unos 85 mil clientes que quedaron sin servicio en todo el país.

En el correr del día, se fue solucionando el problema y era, sobre el final del día, bastante inferior ese número.

A mediodía, el número estaba por debajo de los 40.000 servicios afectados.