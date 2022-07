Cooperativa de Ahorro Previo: Una posibilidad para colectivos y familias salteñas

El movimiento cooperativo de vivienda en Salto tiene un gran desarrollo fruto de las necesidades habitacionales, de los recursos volcado desde el Estado, del trabajo de las Federaciones y del apoyo de la Intendencia Departamental que se expresa en varias acciones. Es muy conocido el acceso a la vivienda a través de colectivos que, para ello, realizan ayuda mutua durante unos dos años aproximadamente y cuentan con respaldo gremial.

El jueves 14 se llevara a cabo una charla en el SUNCA sobre cooperativas de usuario por ahorro previo.

“Un salteño puede conocer el sistema cooperativo, haber pasado por alguna de ellas o tener algún familiar o amigo en una de las tantas existentes. Por lo que puede apreciar la calidad y excelente solución que son las mismas. Conformando una cooperativa, hay otra forma de acceso que no es tan conocida en la región, salvo Paysandú y zona Sur del país. Nos referimos, concretamente, a la modalidad de cooperativas de vivienda de usuario por ahorro previo (AP), las que también cuenta con el apoyo de una gremial: la Federación de Cooperativas de usuarios por Ahorro Previo; FECOVI.

Para ser viable esta posibilidad hay que conformar una cooperativa, con iguales requisitos que las que hacen ayuda mutua, funcionar cómo lo hacen todas, inscribirse en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), obtener certificado de regularidad, conseguir terreno (municipal, nacional o privado) y contratar un Instituto de Asistencia Técnica (IAT) registrado en el Ministerio y participar de los sorteos que año a año se realizan para obtener préstamo.

Cada familia en función de su integración tiene que contar con determinados ingresos; por ejemplo si la integración es unipersonal no podrá ganar más de 40 UR líquidas. Los ingresos máximos varían en función de la cantidad de miembros. Al igual que en las cooperativas de FUCVAM existe el subsidio a la cuota, si una vez construida, una familia no puede hacer frente a la cuota de amortización” – informó a EL PUEBLO el Lic. Darío Rodríguez.

En esta modalidad, (AP), las familias en vez de ir a la obra a realizar ayuda mutua ponen en dinero el 15 % (UR) para completar el préstamo (85%) que da el Estado. Entonces, ¿cómo y quiénes construyen las casas? La cooperativa tiene, en principio, tres formas: administración delegada que implica contratar una empresa, administración directa donde la propia cooperativa contrata el personal (capataz, oficiales albañiles, peones, etc) o una mixtura de ambas modalidades.

En cualquier caso siempre va a tener el respaldo, apoyo y capacitación por parte del IAT.

Conjuntamente con su IAT y, en función del terreno y cantidad de socios, la cooperativa participa del diseño del proyecto constructivo. En esta modalidad los préstamos son similares a los de las otras cooperativas al igual que el valor de las cuotas de amortización. Por otra parte, el AP se incorpora en dos momentos: al escriturar el préstamo hay que tener la mitad acreditada del total, esto es 7.5% y el saldo (el otro 7.5 %) se va incorporando, en forma programada, siempre en UR, durante el transcurso de la obra. La cooperativa acuerda con cada familia la forma en que se dará cumplimiento a éste requisito.

En distintas partes del país, por causas variables, a veces familiares, laborales, de salud o todas juntas, los necesitados de resolver el tema no lo pueden hacer a través de la muy buena modalidad de ayuda mutua y quedan postergados. La posibilidad de AP, está abierta, y para tener una idea es bueno saber que existen en el país unas 100 cooperativas de tal tipo; la mayoría de ellas ya construidas y habitadas. En Paysandú, por ejemplo, hoy hay una en construcción, Coviappay, con 34 familias; en altura (4 pisos, 2 ascensores más SUM) Como pueden leer es una interesante posibilidad que pueden tener familias locales. La idea es acercar información a la población, gobierno local, ediles referentes territoriales, organizaciones, medios y público en general para, posteriormente, brindar una charla a familias interesadas.

En la misma, se brindará toda la información necesaria y se responderán las preguntas que surjan de los participantes. La charla la brindará técnicos especialistas con amplia experiencia en el mundo del cooperativismo de vivienda.

Para muchas familias aquí puede estar la posibilidad de acceder a una vivienda de muy buena calidad.