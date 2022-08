Convocatoria con autoridades ante denuncias por atención a la salud

Constitución por Catalina Trinidad

En éstos últimos días parte de la población de Constitución han puesto en el tapete varios casos con respecto a la atención de la salud que según algunos pobladores afectan y se han visto perjudicados.

DIARIO EL PUEBLO en comunicación con la usuaria del CAM Ana Laura Cámara, que desde hace varios meses ha realizado una movida reuniendo varias denuncias de diferentes usuarios tanto del CAM como de SALUD PUBLICA y ha enviado éstas denuncias a diferentes actores de la salud que manejan a cada una de ellas.

AnaLaura Cámara manifestó “hace unos meses atrás en febrero para ser exactos hice llegar al Ministerio de salud mensajes imprimidos de la mala atención que hay en nuestra localidad y pedido de nuestra ambulancia 0 km que el doctor Lombardo logrado que fuera donado,la cual ya no está en nuestra localidad ya hace más de año y los chóferes deben arreglárselas con las ambulancias viejas que hay pasadas de kilómetros y que recalientan .No tuve respuesta de tales documentos que envié así que volví a mover, pero está vez haciendo llegar a los siguientes: Ministro Salinas. Un informe a

Diputados del departamento; invitación a una reunión:

Rodrigo Albernaz,Omar Estévez,Álvaro Lima.

Directores de la Salud :

Departamental Rosa Blanco.

Director : Centro Médico

Daniel Machiavello

Directores del hospital:

LuciaMinutti,Carlos Rattín,SelvaTafernaberry.

Los diputados que están dispuestos a venir a reunirse

De diferentes Directores de Salud, ya dieron el informe de recibido así como sus números de contactos para acordar el día de la convocatoria en nuestra localidad que sería hoy martes 9 hora 20 en el Club El Espinillar. Estoy convencida que voy por buen camino para revocar y cambiar muchas cosas que afectan el cuidado de nuestra salud .Solo espero que se tenga muy buena concurrencia , que los usuarios tanto de SALUD PÚBLICA como del CAM concurran y presentes sus inquietudes y experiencias negativas vividas , que no se quede sólo en quejas a través de redes sociales o comentarios callejeros sino presentando dónde y con quiénes corresponda. Siento que abrí un camino , ahora corresponde que nos unamos para continuar. Espero que éste martes 9 a la hora 20 concurramos la mayor cantidad posible.