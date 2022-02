Convocatoria a becas para estudiantes que ingresan a Udelar en 2022

Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario

La Universidad de la República, a través del Servicio Central de Inclusión y Bienestar (SCIBU), ofrece diferentes tipos de becas dirigidas a estudiantes de la Udelar de todo el país. Las y los estudiantes que ingresan por primera vez a Udelar en 2022 pueden hacer su solicitud de becas entre el 21 de febrero y el 31 de marzo de 2022.

Durante este período se podrán solicitar todas las becas ofrecidas por el Servicio: apoyo económico, alojamiento, alimentación, descuentos en pasajes interdepartamentales, guardería, transporte, materiales de estudio y beca laptop.

Más información sobre tipo de becas, solicitudes y categorías de acceso en este link: https://bienestar.udelar.edu.uy/programa-becas/

INICIO DE LA SOLICITUD DE BECA

Las y los estudiantes que ingresen a Udelar en 2022 podrán solicitar las becas de SCIBU luego de inscribirse a la Universidad de la República.

El proceso de solicitud de becas inicia al completar un formulario electrónico disponible en el Portal del Estudiante (https://estudiantes.udelar.edu.uy/). Una vez que hayas ingresado, clickea en “Formulario de Solicitud de Becas”, y accede con tu cédula y clave que te otorgó Bedelía de la Facultad, Instituto o Escuela que te hayas inscripto. En dicho formulario se podrán solicitar los distintos tipos de becas que ofrece SCIBU, en función de su situación.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Luego de completar el formulario en línea deberás enviar la documentación para el estudio social y finalmente tendrá una entrevista con el equipo de Trabajo Social.

El Departamento de Programas y Proyectos Sociales (DPPS) informará los plazos y la modalidad de envío de documentación a la brevedad.

Se recomienda estar atento/a a los canales de comunicación oficiales y al correo electrónico personal para recibir novedades sobre la entrega de documentación.

>Revisa la documentación necesaria que se encuentra detallada en la guía de solicitud 2022 para estudiantes de ingreso en este link: https://bienestar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/35/2022/02/Guia-solicitud-2022_ingresos.pdf

SEGUIMIENTO DE SOLICITUD

Es posible hacer el seguimiento a la solicitud de la beca a través del Portal del estudiante en la pestaña “SEGUIMIENTO de Solicitud de Becas”. Allí podrás informarte del o la Lic. en Trabajo Social asignado/a para el estudio social y, posteriormente, de la resolución de la solicitud.

Por consultas pueden dirigirse al correo de la oficina local de Bienestar Universitario: bienestar@litoralnorte.udelar.edu.uy

Información en www.unorte.edu.uy

Período cierra el próximo viernes 18 de febrero

Importante ritmo de inscripciones

en sede Salto Udelar en 2022

Con un intenso ritmo se vienen registrando las inscripciones de ingreso a la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República para cursar carreras en el presente año. Las mismas estarán abiertas hasta este viernes 18 de

La Bedelia brindará asesoramiento a quienes tengan dificultades para concretar la inscripción virtual, a través del siguiente correo; ingresos.salto@litoralnorte.udelar.edu.uy

Al solicitar asesoramiento a través del correo electrónico es importante detallar nombre, cédula de identidad y carrera a la que aspira ingresar y aportar en el cuerpo del mail de forma detallada el inconveniente que se tiene para que sea posible dar una respuesta

Los interesados podrán encontrar toda la información en ĺos sitios web: www.litoralnorte.udelar.edu.uy y www.unorte.edu.uy

PASOS PARA CONCRETAR LA INSCRIPCIÓN:

PASO 1 – Obtené tu Identidad Digital

Será necesario que obtengas una Identidad Digital con ella podremos identificarte y autenticarte para iniciar el proceso de inscripción a la Universidad.

TUId de Antel: En la web tuid.uy encontrarás los pasos detallados para la obtención de tu Identidad Digital gratuita. Antel ha alcanzado un acuerdo con Redpagos, ampliando la red de locales donde se puede completar el paso presencial del procedimiento.

PASO 2 – Inscribite en la Udelar

Ingresá a la página bedelias.udelar.edu.uy y cliqueá en el botón “2022 INGRESOS”. Allí seleccioná la opción “Estudiante de Generación de Ingreso”. Iniciá la inscripción ingresando al sistema con tu Identidad Digital.

Completá la información solicitada, escaneá y adjuntá la documentación requerida.

Para quienes ingresan a la Udelar a través de carreras en el Cenur Litoral Norte es importante que adjunten en el item OTROS el siguiente formulario DESCARGAR Y COMPLETAR

** A partir de 2022 los y las estudiantes de ANEP que culminan secundaria y UTU podrán solicitar en su centro educativo que se registre su egreso (anteriormente conocido como Fórmula 69A o B en el caso de CES, o certificado de egreso en el caso de UTU) en el sistema informático de ANEP. La Universidad de la República conectada con ese sistema revisa que cada estudiante haya culminado sus estudios.

Quienes provengan de enseñanza privada, liceo policial y liceo militar, deberán solicitar en la institución la Fórmula 69A o B dirigida a la Udelar, la que se adjuntará en la plataforma de inscripciones. ** Actualmente el sistema está configurado para que se pueda inscribir hasta en 4 facultades o servicios y realizar hasta 2

preinscripciones por cada uno de ellos. Si querés inscribirte a más carreras deberás concurrir personalmente, previa verificación del funcionamiento de la Bedelía correspondiente.

** Es importante que revises que el correo electrónico que registrás sea correcto. Allí recibirás la información para generar tu usuario Udelar.

** Se recuerda tener en consideración que dependiendo de la carrera a la que se inscribe es posible que deba cumplir el requisito de ser egresado/a de un bachillerato específico.

PASO 3 – Obtené tu usuario Udelar

Una vez que la Bedelía confirme tu inscripción a la carrera, recibirás un correo con el código de activación que te permitirá generar tu usuario Udelar.

Seguí los pasos que allí se indican para activar tu usuario en un plazo no mayor a las 72 horas, desde la notificación. Con este usuario podrás matricularte a los cursos propedeúticos, inscribirte a las asignaturas y acceder a los servicios informáticos de la Udelar durante tu trayectoria educativa.

** Es importante que al revisar prestes atención a la bandeja de spam, porque debido a que el mensaje se remite desde el sistema, algunos proveedores lo consideran sospechoso y no va directo a la casilla de recibidos.

PASO 4 – Matriculate a los cursos propedéuticos

Con tu usuario Udelar podés matricularte a los cursos propedéuticos (o de nivelación) para todas las carreras. Podrás obtener más información en udelar.edu.uy/generacion2022/cursos-propedeuticos/ y en eva.ingresos.udelar.edu.uy

PASO 5 – Inscribite a las asignaturas

Con el usuario Udelar deberás inscribirte a las asignaturas de tu carrera en el Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE): bedelias.udelar.edu.uy

Tendrás que acceder a la página web de tu centro de estudios para informarte acerca del calendario de inscripciones a las asignaturas. Esta información también está disponible en el SGAE.

PASO 6 – Completá el formulario estadístico (FormA) Luego de inscribirte, debes completar el formulario estadístico, ingresando a formularios.udelar.edu.uy utilizando tu usuario Udelar. El FormA tiene el objetivo de mejorar la calidad y la periodicidad de la información recabada sobre los estudiantes, en el entendido de que disponer de información y estadísticas regulares sobre la población universitaria es un componente

fundamental en la definición y evaluación de la gestión y políticas universitarias.

Este formulario, es de carácter obligatorio, por lo que el estudiante que no lo realice en el plazo estipulado (hasta el 16 de junio de 2022) se verá sancionado hasta que lo complete: no podrá realizar ninguna actividad en la carrera por la que no haya completado el formulario.