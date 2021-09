Convocan al Consejo de Liga Frontera Rivera no se achica

En la jornada de este lunes se dio a conocer que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno falló a favor de AUF en la apelación contra Frontera Rivera Chico. De esta manera el campeonato comenzaría éste próximo fin de semana con 21 clubes donde se mantiene las fechas y las series de la Primera Divisional Amateur de AUF. A su vez para hoy miércoles 1º de setiembre a las 19:30, vía zoom será convocado el consejo de liga de la Primera División Amateur.

Dos temas sobre la mesa: la aprobación del reglamento del campeonato para la temporada 2021 y ante el atraso del comienzo del torneo se estima que se deberán jugar varias fechas entre semana para que el torneo se pueda disputar durante el 2021.

PODER O NO PODER

En este último aspecto la duda es si los equipos capitalinos pueden o viajar al interior entre semana. Hay que suponer que deben hacerlo un día antes. Tratándose de planteles amateur, ¿en qué medida tienen esa chance? Por eso es que el suspenso está planteado, mientras otra situación produce dudas en la medida que la Comisión Directiva de Frontera Rivera Chico solicitó al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso que NO PROCEDA A DAR INICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA PRIMERA DIVISIÓN AMATEUR CORRESPONDIENTE A LA TEMPORADA 2021, en la medida que recurrirá al Tribunal de Casación. Para los abogados que defienden los intereses de la entidad del Interior, es una nueva instancia a la que es posible ampararse, por lo que no se ha agotado. Las incertidumbres parecen estar planteadas y en más de una dirección.



Mientras Salto Fútbol Club que es uno más en la Primera División Amateur, volvió a tener martes de entrenamiento en «La Calandria». Fútbol no falta y el equipo titular resuelto. Solo resta lo que cada jugador pretende: subiendo el telón para entrar a jugar.