Convenio de Ferro y empresarios deEuropa: «no venimos a inventar nada»

El presidente de Ferro Carril fue claro y lanzó al ruedo la reflexión, «porque de lo que se trata es apuntalar la formación de jugadores. A partir de ese fin, el convenio alcanzado con empresarios europeos. Hablamos de un convenio que tendrá la extensión de cuatro años. Ferro pone al servicio de ese objetivo, sus instalaciones, sus técnicos, sus recursos humanos. Pero además, interactuando con los profesionales europeos».

-Fue en la noche del martes en la Regional Norte, cuando Ferro Carril presentó en sociedad el convenio que se desanda a partir de pautas concretas, donde la formación de jugadores juveniles, acentúan la opción de tránsito hacia el fútbol de Europa, «salteando» el área de AUF o club rentado en lo específico.

Para el presidente de Ferro Carril, Dr César Signorelli Goncálvez, la clave pasa por evitar el desarraigo «y que nuestro club a partir de la infraestructura disponible y los profesionales que lo sustentan, sean la vía para hacerlo posible. Por eso hablamos que el beneficio no es solo para Ferro Carril, sino para el medio salteño en términos generales. En Ferro apostamos a la validez de la iniciativa y no para nada la estamos defendiendo e impulsando, intentando crear la mejor conciencia para que el producto sea el que se busca. Siempre con la prioridad de la formación»

LAS RAÍCES DE

UNA BÚSQUEDA

Walter Daniel Golpe es un exfutbolista de Nacional de Montevideo, nacido el 28 de enero de 1959. En 1978 y 1979 alistó en los tricolores, sumando 132 minutos en primera división, anotando un gol. Es uno de los referentes-puntales del proyecto, prolongando en buen romance el guión informativo del presidente de Ferro Carril, respecto al imperativo de evitar el desarraigo.

Le puso énfasis a que «no venimos a inventar nada ni tampoco nos importa Montevideo como plaza previa al pasaje de jugadores juveniles al fútbol de Europa. Los resultados no se generan de un día para el otro. No se conciertan fines sobre la base de un milagro, sino de un ciclo aprendizaje, que acondiciona a los jugadores juveniles para una respuesta posterior. Una selección de futbolistas puede ser posible, para que durante tres meses puedan exponer sus dotes y recursos en Europa. Hablamos de una pasantía, no antes de cumplir 18 años. El principio de seriedad y de coherencia debe estar planteado. Creemos en una forma de trabajo al servicio de la formación. No venimos a descubrir América. Eso está demasiado claro»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-