El año pasado para él, fue un año sabático. Igualmente Ceibal fue Campeón Salteño con la Dirección Técnica de Corina Ferrufino. Es obvio señalar que la DT fue parte de la continuidad de ALFREDO JAVIER VIERA, a la hora señalada de aplicar lo aplicable para que Ceibal establezca una vez más el dominio ganando a partir de su certeza en todos los planos.

En el fin de semana que pasó, la nueva victoria de las «guapas», para alcanzar definitivamente la tercera consagración consecutiva. Con Alfredo en el mando, la historia se atavía de blanco y de rojo. Antes del Salto Uruguay reinando en el 2020, Ceibal había conquistado tres Campeonatos Salteños al hilo: 2017, 2018 y 2019.

Para Ceibal ahora, su segundo terno si de los últimos año se trata: 2021, 2022 y 2023.

El DT no duda, cuando invoca dos palabras esenciales, «porque mis jugadoras salieron en cada partido, convencidas y comprometidas con la idea. Cada partido se transformó en la posibilidad de lo que buscamos siempre: el camino a favor del fin. Suplimos ausencias, ascendieron jugadoras, llegaron otras para sumarse, pero lo válido es que la estructura del plantel no se altera. No hay fisuras. El sentido de bloque es lo que cuenta».

Los 19 partidos jugados. Los que fue ganando una y otra vez. La vocacional tendencia al protagonismo que en Ceibal no se oculta y porque además la Sub 16 del club, abre zanjones de cara al futuro, mientras un fin no dejará de convertirse en obsesión: reinar en la Copa de OFI. Cada vez más próximo a ese logro. No está lejos.

Desde estas guapas jugando y proponiendo, ¿qué no es posible? ¿Qué no es?