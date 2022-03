Contratistas ellos, los que deciden.

Universo de las eternas promesas incumplidas….

Nacional no bajó la guardia. Evitó que le desnucaran más de una perspectiva con respecto a jugadores tan juveniles como potenciales. Pero además, una nota que es lo que es: una denuncia en esencia. No es solo poner el grito en el cielo desde la teoría, porque es LA CONSECUENCIA DE LOS HECHOS QUE DETERMINA ESTA POSICIÓN



Por lo tanto, la validez surge incuestionable. Y en verdad cuando se enfocan cuestiones como estas, es recalar en ese universo de las eternas promesas incumplidas.De última, uno de los casos más notorios: el de Nicolás Sánchez, golero de las selecciones salteñas y Universitario. Un año en Atenas de San Carlos.

En los primeros meses el trato a manera «de luna de miel» hasta que llegaría el tiempo de la decepción y el retorno: pegó la vuelta,A su vez en los dos últimos años, se han originado situaciones concretas: jugadores juveniles que van a determinados clubes, golpea la añoranza en ellos, retornan al solar «naranjero» con el año perdido en materia de estudios y el fútbol con sabor a fracaso, pese a la edad adolescente.

Nace una tentativa: él como volver a empezar. Y no siempre la ilusión es posible de reinventarse. Al decir de un directivo, «lo devuelven hecho trapo. Se ve que el gurí no anduvo y en eso quedó todo. No toda la dirigencia de los clubes de Montevideo es parte de ese accionar, pero a esta altura son excepciones, mientras los contratistas son los que a veces terminan decidiendo: quien se queda y quien se va».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-