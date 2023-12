Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

Tanto para mí en lo personal como para Cabildo Abierto, el sentir de la gente ha sido siempre una prioridad, sus problemas, reclamos y sugerencias, han marcado el camino durante estos primeros años de carrera política. Así fue que se fueron acercando personas de todo el país que decían estar endeudadas y necesitaban de nuestra ayuda. Empezamos a escuchar muchos testimonios de compatriotas, familias enteras que habían perdido su empleo o tenido otro problema y se habían atrasado en el pago de alguna cuota de un préstamo que se les había otorgado y cuando quisieron ponerse al día debían cifras enormes por intereses excesivos. Hubo quienes pidieron otro préstamo para pagar el atraso del préstamo anterior, pero tampoco pudieron hacerlo, testimonios de personas acosadas, amedrentadas y amenazadas por sus acreedores, familias desesperadas. Esas historias de vida se repitieron miles de veces porque hay un millón de uruguayos en el Clearing, de los cuales unos setecientos mil se consideran deudores irrecuperables, la mayoría de ellos menores de 35 años. Esto significa que aproximadamente la mitad de la población activa del Uruguay está endeudada, más de un millón de personas que no pueden tener ni una bicicleta a su nombre, prácticamente estamos hablando que la mitad del país está muerto financieramente. Este problema se debió a una ley del gobierno del Frente Amplio en el año 2007 que permite la usura, que por cierto está prohibida en el artículo 52 de la Constitución de la República. Nosotros no le íbamos a dar vuelta la cara a medio país y decidimos elaborar un proyecto de ley contra la usura y por una deuda justa, lo presentamos a nuestros socios de la coalición pero nadie quiso apoyarnos. Por eso siempre del lado de la gente, decidimos hacer una campaña de recolección de firmas que habilite un plebiscito el día de las elecciones nacionales del próximo año 2024. Tenemos que presentar a la Corte Electoral 270 mil firmas a fines de abril, pero necesitamos juntar más por si se anulan algunas. Nosotros no tenemos los medios económicos para llegar a campañas de difusión masiva porque son extremadamente caras, así que desde hace unos meses los integrantes de nuestra agrupación nacional “Adelante” salimos a golpear las puertas de los barrios, nos instalamos en los lugares públicos de Salto y de todo el país, y junto a nuestros líderes partidarios los Senadores Guido Manini Ríos e Irene Moreira, hemos recorrido varias veces nuestro Uruguay llevando nuestro proyecto, explicando dudas e invitando a firmar las papeletas. Nos encontramos con los vecinos de las ciudades capitales y de otras ciudades en cada departamento, pueblos, en un cara a cara para que nadie se quede sin enterarse de qué se trata. Por supuesto que en nuestra sede central de la ciudad de Salto de calle Brasil 1851 tenemos una mesa permanente recibiendo firmas. Ya tenemos miles de firmas, la gente entiende que es una oportunidad única para poder salir del endeudamiento. Esto no es un perdón, es simplemente un acto de justicia para que cada deudor pague lo que le corresponde y cada acreedor reciba lo que prestó. Con el esfuerzo de todos vamos a llegar a la cantidad de firmas exigidas y de esa manera será el propio pueblo uruguayo el que decida su destino en las urnas, ejerciendo una verdadera democracia. Para terminar les recuerdo que pueden informarse en la página www.deudajusta.uy y al 08001146, donde también pueden ver los distintos puntos de firma en todo el país.

Me despido de ustedes hasta la semana que viene, quedando a sus órdenes y con el afecto de siempre.