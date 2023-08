“Contra la Usura, por una Deuda Justa” 2°parte

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

Este 3 de agosto el gobierno anunció que la inflación alcanzó el registro más bajo desde el año 2005, y según el Instituto Nacional de Estadística el IPC registró una variación de 4,79% en los últimos doce meses. El domingo pasado escribí sobre los deudores, su causa en una ley 18212 del año 2007 que permite la usura, y la terrible consecuencia de que haya un millón de uruguayos en el Clearing. Como nuestro proyecto no tuvo el apoyo de resto de los partidos políticos, lo vamos a someter a consulta popular. Si estás endeudado, en el clearing y no sabés cómo pagar tus deudas, acompañanos a juntar firmas para hacer un plebiscito y derogar la ley del Frente Amplio que permite la usura con intereses y moras por atrasos de más del 100 %. Y si no estás endeudado, acompañanos también a juntar firmas, porque los uruguayos no debemos permitir que se siga violando la Constitución de la República que en su artículo 52 prohíbe la usura.

Cabildo Abierto propone se establezca un nuevo régimen de tasas máximas de interés, una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos de cualquier adeudo convertido a Unidades Indexadas. Sabemos que las coordenadas económicas son variables, por eso prevemos que este límite que fijamos constitucionalmente pueda ser modificado por ley. En ese caso deberá ser aprobada por los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras. Proponemos que todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023 en moneda nacional, extranjera, Unidades Indexadas, puedan ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido a Unidades Indexadas al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario. Al monto resultante se le aplicará la tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos, y cualquier otro tipo de gastos. Y a dicho monto se le descontarán los pagos ya efectuados por el deudor por todo concepto, convertidos a Unidades Indexadas. Pueden ampararse a esta solución aquellos que tengan adeudos originarios no superiores a las 200 mil Unidades Indexadas, que serían unos US$ 30 mil y que hayan sido contraídos con personas físicas, sociedades personales o sociedades agrarias, en que la totalidad de las cuotas pertenezcan a personas físicas siempre que estas sean sus beneficiarios finales. Buscamos una solución para ese millón de uruguayos deudores que fueron afectados por préstamos de particulares y también por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales, que de alguna forma se han alineado en esas altísimas tasas de interés absolutamente desproporcionadas con el salario promedio de los uruguayos.

En otro orden de cosas entre el 1 y el 7 de agosto es la semana mundial de la lactancia materna. El lema para este año 2023 es “Amamantar y trabajar: ¡hagamos que sea posible!” En Uruguay la Ley N° 19.530 obliga a organizaciones públicas y privadas en las que trabajen o estudien un mínimo de 50 personas y/o 20 mujeres, a tener salas de lactancia, y las empresas de menor cantidad de trabajadores a disponer de espacios con facilidades para la lactancia. Quiero invitarlos a charlas informativas con Angelina Piastri, Licenciada en Nutrición y asesora en lactancia materna, quien es miembro de nuestro equipo, en nuestra sede central de calle Brasil 1851. Además a seguirnos en las redes sociales y ver las actividades y servicios gratuitos para todos. Les deseo una buena semana y me despido de ustedes con el afecto de siempre.