Continúa la poca oferta de ganado gordo y los valores se tonifican nuevamente

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, reflejó nuevamente firmeza total para el mercado de haciendas que tonifica las subas en el ganado gordo de forma importante, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 19 al 25 de febrero.

Según se detalla, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas siguen en suba acompañando la tónica de las últimas semanas. “Con buen nivel de faena, basado en ganados de corral, continúa la poca oferta. Mercado demandado para todas las categorías. Mayor firmeza sobre el fin de la semana. Entradas ágiles” es el comentario según los operadores.

ACG marca en su planilla semanal, incrementos de US$ 0,17 en el valor de novillos y vacas, mientras que las vaquillonas suben US$ 0,15 centavos. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,75, Vacas Gordas U$S 3,41 y Vaquillonas Gordas U$S 3,56. Reposición: “Con poca concreción de negocios, debido a la situación forrajera, se ajustan los valores”, referencias: terneros U$S 2,31 (U$S -0,07); terneras U$S 2,01 (U$S -0,15); vacas de invernar U$S 1,47 (U$S -0,02). En referencia a los ovinos “Mercado firme y ágil para todas las categorías”, corderos pesados U$S 3,28 (U$S 0,00), capón U$S 2,99 (U$S 0,11) y ovejas U$S 2,85 (U$S 0,08).