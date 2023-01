Continua la firme demanda en el mercado de haciendas

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, confirmó la tendencia que se venía observando en las últimas jornadas, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 8 al 14 de enero. Según se detalla, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas nuevamente volvieron a aumentar sus referencias. “Con moderada actividad para la época, valores y entradas dispares, mayor volumen de operaciones” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de US$ 0,08 en novillos, mientras que las vacas suben US$ 0,06 y las vaquillonas suben US$ 0,07 centavos. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,41, Vacas Gordas U$S 3,11 y Vaquillonas Gordas U$S 3,28. Reposición: “Con escasa concreción de negocios, demanda cautelosa a consecuencia del déficit hídrico”, referencias: terneros U$S 2,16 (U$S -0,01); terneras U$S 1,93 (U$S -0,02); vacas de invernar U$S 1,46 (U$S -0,06). En referencia a los ovinos “Mercado firme y demanda para todas las categorías”, corderos pesados U$S 3,07 (U$S 0,07), capón U$S 2,71 (U$S 0,13) y ovejas U$S 2,56 (U$S 0,06). Marcelo Cravea, director de la firma Esteban Bosco Ruiz señaló que el mercado de reposición se presenta con una clara tendencia a la realización de muy pocos negocios, influído por la situación climática actual, que abarca a la mayor parte del país, donde el déficit hídrico se hace sentir tanto en las pasturas como en las aguadas. De esta manera, dijo Cravea, se resta las posibilidades de tener compradores disponibles, así mismo, agregó que la oferta no es muy abultada ya que los productores están haciendo todo lo posible para retener los ganados y sobrellevar la actual situación. Cravea señaló que tal como se refleja en la planilla, hubo una leve corrección a la baja para las diferentes categorías, destacándose las vacas de invernar, categoría que siente más el efecto de la falta de forrajes para que el engorde tradicional de verano se concrete, por lo que presenta una demanda moderada. En referencia al mercado del gordo, Cravea dijo que se nota un repunte en los valores, con un pequeño incremento en la faena, de todas maneras no logra ser significativo para la época si se lo compara con años anteriores. El efecto de la falta de oferta de ganados especiales se observa, lo que provoca la suba de valores referencia para todas las categorías, comentó. Con respecto a los ovinos, el mercado está demandado, existe un incremento en todas las categorías, con buena demanda por parte de la industria