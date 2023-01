Continúa la baja oferta en un mercado más demandado para el gordo

Comenzó el año y la baja actividad comercial reflejó la fecha del calendario. Con respecto al mercado de haciendas con destino a faena, la operativa según los consignatarios se presentó con poca oferta, pero con entradas más ágiles y cortas debido a un aumento de la demanda, y con alta disparidad en los precios propuestos por la industria.

En general, las entradas rondan la semana, con algunas plantas que no están trabajando por mantenimiento de las instalaciones o licencias de personal. Así mismo, se nota una mayor presión compradora del abasto que necesita animales especiales y que de alguna manera refleja el muy buen comienzo de la temporada turística, sobre todo en el Este del país.

En referencia a valores, la propuesta para los novillos se manejan entre US$ 3,20 y US$ 3,40 por kilo. En las vacas la disparidad es mayor con un rango entre US$ 2,90 y US$ 3,15 por kilo. Los valores propuestos por las vaquillonas, con mayor demanda del abasto, se ubican entre US$ 3,20 y US$ 3,30 por kilo.

En lanares, la oferta es menor como sucede habitualmente en esta época con la industria que, de a poco, retoma algo más de interés de compra por carcasas más pesadas.

Según Carlos Martin Correa director de la firma Correa & San Román, el comienzo de año se presenta con cautela, con un mercado del gordo que se presenta con estabilidad y seguramente con algún centavo por encima de las referencias de la pasada semana, teniendo en cuenta que existen mejores posibilidades de venta para los ganados, aumento en la demanda, así como entradas más cercanas.