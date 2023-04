Continúa firme la recuperación de valores para el ganado gordo

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 26 de marzo al 1 de abril, señaló que «Con reducción de faena debido a inactividad de plantas, mercado firme, estable, preferencia por vacas» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal, incrementos de US$ 0,02 en el valor de novillos y vacas mientras que las vaquillonas US$ 0,03. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo US$ 4,11, Vacas Gordas US$ 3,77 y Vaquillonas Gordas US$ 3,97. Reposición: “Con oferta algo retraída, demanda activa. Continúa la preferencia por negocios cortos”, referencias: terneros US$ 2,43 (US$ 0,11); terneras US$ 2,10 (US$ -0,01); vacas de invernar US$ 1,50 (US$ 0,04). En referencia a los ovinos “Mercado demandado y firme”, corderos pesados US$ 3,40 (US$ 0,03), capón US$ 3,11 (US$ 0,01) y ovejas US$ 3,03 (US$ 0,03).