Continúa el mercado firme para el ganado gordo

Abril comenzó con valores del ganado gordo muy firmes en el mercado pero con una retracción en los números de la faena con algunas plantas bajando los volúmenes debido a la falta de ganado bien terminado, así como también con alguna industria que inicia licencias por dos semanas. La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 2 al 8 de abril, señaló que «Con demanda activa frente a una oferta reducida por lo particular de la semana, y de baja dinámica comercial, entradas ágiles, mercado firme» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria. ACG marca en su planilla semanal, incrementos de US$ 0,03 centavos en el valor de novillos, vacas y vaquillonas. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo US$ 4,14, Vacas Gordas US$ 3,80 y Vaquillonas Gordas US$ 4,00. Reposición: “Semana con menor actividad, demanda activa y selectiva”, referencias: terneros US$ 2,44 (US$ 0,01); terneras US$ 2,04 (US$ -0,06); vacas de invernar US$ 1,54 (US$ 0,04). En referencia a los ovinos “Continúa la buena demanda, mercado firme”, corderos pesados US$ 3,39 (US$ -0,01), capón US$ 3,12 (US$ 0,01) y ovejas US$ 3,03 (US$ =).