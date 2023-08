Continúa el ajuste de valores para el ganado gordo

El mercado de haciendas con destino a industria vuelve a observar una nueva corrección a la baja en los valores, en una semana que comienza además con gran disparidad también en entradas. En promedio los ingresos se ubican en los 15 días, con plantas que generan entradas para una semana mientras que otras agendan para dentro de tres semanas. Sobre los valores, las referencias para los novillos van desde los 3,35 a 3,50 dólares por kilo, mientras en las vacas se ubica entre 3,05 a 3,20 dólares por kilo. Los valores más bajos son de las plantas con entradas más largas y que tienen menos exigencia en la terminación de los animales.

Este nuevo ajuste de valores no es convalidado por la mayoría de los productores que prefieren esperar a que los ganados sigan ganando kilos mientras el mercado logre formarse nuevamente. El efecto de las lluvias generalizadas en todo el país, sumado a nuevas previsiones para los próximos días, ha generado una mejor posición y comodidad para que los ganados se queden en los predios y el productor especule algunos días más a la espera de precios más interesantes. En los lanares el mercado está pedido y con entradas cortas para carcasas entre 11 y 24 kilos. Los valores para los corderos están algo arriba de 2,90 dólares por kilo con referencias de 2,35 dólares por kilo para las ovejas.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 30 de julio al 5 de agosto, señaló que «Con incremento en la faena, debido al ingreso de ganados provenientes de corral, se acentúa la disparidad entre plantas en entradas y valores» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal, un nuevo ajuste de US$ -0,05 en los valores de novillos, mientras que las vacas bajan US$ -0,07 y vaquillonas bajan US$ -0,09. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,48, Vacas Gordas US$ 3,14 y Vaquillonas Gordas US$ 3,38. Reposición: “Demanda firme pero cautelosa”, referencias: terneros US$ 2,53 (US$ 0,05); terneras US$ 2,09 (US$ 0,03); vacas de invernar US$ 1,53 (US$ 0,01). En referencia a los ovinos “Mercado demandado, con oferta reducida”, corderos pesados US$ 2,93 (US$ 0,02), ovejas US$ 2,46 (US$ 0,11) y capones US$ 2,48 (US$ 0,04).