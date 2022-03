«Contentos de poder avanzar en esta agenda de los ex Obreros»

El reclamo histórico de los ex Obreros de la Represa de Salto Grande

Con su Coordinador Mario De los Santos.

La persistencia en la lucha de los ex trabajadores de la Represa de Salto, tiene una continuidad de 43 años, referida a sus derechos laborales. Actualmente se inician nuevas y positivas gestiones, para conseguir la tan anhelada Ley Reparatoria, que indemnice a los mencionados integrantes de este grupo, coordinado por Mario de los Santos. Quien el pasado viernes 18 de marzo, estuvo reunido con el Secretario de Estado Álvaro Delgado, con el fin de iniciar en un proceso más avanzado, un diálogo directo con el representante del Poder Ejecutivo. Anteriormente a esta instancia y entre las actividades que los ex Obreros han llevado adelante, recordemos que por medio de una Minuta de Comunicación votada en la Junta Departamental de Salto por unanimidad, se solicita al Poder Ejecutivo un Proyecto de Ley, que les permita concretar su objetivo.

Pero además, se mantuvo una reunión con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, integrada por los siete Senadores de los diferentes Partidos Políticos. Logrando un apoyo en su gran mayoría, para cuando llegue el momento de que la mencionada Ley, sea presentada en el Parlamento. Al ser consultado De los Santos, sobre cuáles son los pasos a seguir, así se refería al tema: «En la reunión mantenida el pasado viernes con el Secretario de Presidencia, iniciamos el diálogo para comenzar a tratar el tema de los ex Obreros de Salto Grande, viendo la posibilidad de organizarnos mediante un grupo asesor. Álvaro Delgado quedó a las órdenes y nos solicitó un tiempo, para que luego de las Elecciones del día 27 de marzo, nos pueda recibir en Presidencia de la República y comenzar ese diálogo tan esperado. En éste marco, estamos muy contentos de recibir esta gran noticia, porque eso indica que este es el fruto del camino que empezamos a transitar en Plaza Artigas, haciendo nuestra reivindicación pacífica y apostando a un buen diálogo como lo ha mencionado el Presidente de la República.

Contentos de poder avanzar en esta agenda de los ex Obreros de Salto Grande, rumbo a encontrar una solución al tema que data de más de 43 años.