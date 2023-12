Consumo en frontera del litoral Norte y Sur

El tema del consumo en la fron-tera del litoral argentino – uru-guayo ha retomado interés en los últimos meses del presente año, pero que no sería la pri-mera vez el debate sobre el mismo dado que en los últimos 40 años es un tema péndular, que cruza del lado de la front-ra en función de la coyuntura económica y financiera de los países.

Las características de las dinámicas económicas y sociales de esta región latinoamericana, el péndulo del comercio de frontera en la cual la desgracia de unos resulta ser el beneficio del otro….parcialmente, porque también hay daños colaterales en la estructura social y económica del territorio. También ha cambiado en este tiempo en el territorio la capa-cidad de generar conocimien-to por medio de las universida-des en diversas áreas científicas, entre las cuales las socia-les. En tal sentido los datos que se presentarán a conti-nuación son el resultado de investigaciones en territorio, por parte de la UDELAR – CE-NUR LN – Departamento de Ciencias Sociales.

Los datos refieren a las compras realizadas por parte de los consumidores de la ciudad de Artigas en Quaraí – Brasil, de los salteños en Concordia Argentina, los sanduceros en Colón – Argentina, y los fray-bentinos en Gualeguaychú -Argentina.

En primer lugar y de forma breve como se llegó a estos

datos, en el caso del estudio Artigas – Quaraí, se realizó una encuesta cara a cara en 371 hogares, en el caso de Salto –Concordia se visitaron 376 ho-gares, Paysandú – Colón fue-ron 382 hogares y en el caso de Fray Bentos – Gualeguachú 362 casos, los estudios fueron rea-lizados en el mes de noviembre de 2023, con un nivel de con-fianza 95%, de precisión (mar-gen de error) 2%, y proporción de la variable de interés no mayor a 3%, está última se obtiene del promedio geomé-trico de la distribución núme-ros de hogares (tipo de hoga-res) por vivienda de la ciudad de Artigas, Salto, Paysandú y Fray Bentos según Censo de Población y Viviendas 2011. El formulario fue de preguntas “cerradas”, es decir, con opcio-nes de respuesta acerca sicom-pra en Argentina/Brasil, frecuen-cia de compra, gasto promedio y principales productos de com-pra.

Informado de forma breve el cómo se llega a los datos, lo que sigue da cuenta de la cantidad estimada de hogares que con-sumen en las vecinas ciudades, volúmenes de compra, fre-cuencia y qué compran.

Tabla 1.



A partir de esta primera aproximación algunos co-mentarios, en primer lugar, las diferencias en las conduc-tas de los consumidores de ambas fronteras y semejan-zas, diferencias que se podrían

intensificar resultado de los diversos factores de la coyun-tura económica, financiera y social y semejanzas que indi-can que el intercambio comer-cial en ambas fronteras forma parte de la dinámica socioeco-nómica y cultural de consumo en el territorio. En segundo lugar, las motivaciones pa-recen ser en algunos pro-ductos semejantes los alimen-tos es el factor común, le siguen los productos de limpieza y en tercer lugar, es mayoría el com-bustible.

Ante lo cual habrá que pregun-tarse la capacidad de consu-mo y poder adquisitivo de los salarios como principal fuente de ingresos de la mayoría de la población de este lado de la frontera. También considerar la conformación del precio en la cadena productiva – comer-cial de los alimentos en Uru-guay y en nuestro territorio, un país con capacidad de dar de comer a toda la Argentina pre-senta problemas de acceso para sus habitantes, entonces ,en dónde está el nudo? Consi-derar las diferencias en capa-cidades de compras entre con-sumidores al norte del Litoral ciudades de Salto y Artigas y al sur del Litoral ciudades de Paysandú y Fray Bentos, la mayoría va a comprar de for-ma mensual pero varia la quin-cenal, luego la capacidad ad-quisitiva, en este sentido los fra-ybentinos son los que tienen mayor capacidad en el univer-so estudiado, le siguen los sal-teños y artiguenses y finalmen

te, los sanduceros, consideran-do la mediana de gasto dado la baja confiabilidad en el pro-medio según la alta variabili-dad del gasto en cada ciudad. En tercer lugar, los datos nos indican otras preguntas como ser ,qué sectores so-cioeconómicos consumen más en esta dinámica?, ,es una es-trategia de sobrevivencia o de rendimiento del ingreso? ,Se debe analizar e intervenir considerando las particula-ridades de economía local y/o de territorio fronterizo? ,Se estaría ante un sistema econó-mico-social y cultural con di-námica territorial propia?

Tabla 2.



Finalmente, la tabla 2 es una aproximación por medio de estimaciones lineales para los casos analizados, en todas las ciudades la ecuación lineal consideró la frecuencia de compra, cantidad de consu-midores estimados por fre-cuencia de compra en cada ciudad fronteriza y la mediana de gasto declarado para cada una de las frecuencias de com-pra. En el caso de Quaraí, se agrega la compra diaria dado que fue la única ciudad en la cual se declaró que se va a comprar diariamente por par-te de los consumidores de la ciudad de Artigas. Finalmente, considerar los cálculos lineales tienden a sobrestimar el resul-tado final ejemplo de ello, se asume que los consumidores que compran diariamente en Quaraí gastan todos los días el mismo monto, pero que aproxi-man a la noción del gasto total mensual y anual. En todos los casos se asumió el tipo de cam-bio a $U 40 por dólar estado-unidense en noviembre 2023. Lo que se aprecia es que en una primera aproximación el gas-to anual de las ciudades de Salto y Artigas (norte del Lito-ral) son mínimamente el doble y hasta cinco veces a las ciuda-des del sur del Litoral (Paysan-dú y Río Negro respectivamen-te), siendo llamativo el caso de la ciudad de Artigas cuando es tres veces menor en población con relación a la ciudad de Salto. Nuevamente emergen otras preguntas, acerca de la incidencia en relación al PBI Departamental en cada uno de los casos, en el total se está

señalando un gasto de USD 330 millones anuales. En las ciuda-des de Salto y Artigas que son las de mayor gasto, ¿son posi-bles de ser compensados con renuncia fiscal por parte del gobierno central? ¿Cuál es el impacto en el empleo/desem-pleo? ¿Quiénes ganan y pier-den en este escenario?En resumen, el comportamien-to de ir a consumir “al otro lado” forma parte de la vida socioeconómica del territorio fronterizo, los ciclos económi-cos de los países pueden inten-sificar o no dicha dinámica pero no evitarla, en tales ciclos hay “ganadores” y “perdedo-res” en lo comercial y laboral. Diseñar políticas públicas o no (otra forma de hacer política pública), deberían considerar tales dinámicas territoriales y por parte de los actores del territorio, no “esperar que se arregle” con tales políticas sino corregir los factores estructu-rales que promueven tales comportamientos de consu-mo.

Por Dr. Juan Romero. Profe-sor agregado en UDELAR –CENUR LN – DCS. Investiga-dor del SNI – ANII.