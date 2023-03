En el marco de la 26ª ExpoActiva, en el stand del MGAP se realizaron consultorios técnicos del Plan Agropecuario. En esta oportunidad el Ing. Agr. MSc. Pablo Areosa, dialogó con productores sobre la intensa sequía que atraviesa nuestro país y herramientas para mitigar el impacto. Ver enlace con intercambio completo.

Areosa explicó que esta sequía que venimos enfrentando es la peor del siglo XXI (según información Seguimiento Forrajero Satelital- Plan Agropecuario) y una de las peores sequías registradas en los últimos 45 años (según información INIA-Gras). La información de la Red Nacional de Información Ganadera (RING) (que lleva adelante el Plan Agropecuario), a la fecha muestra que un 93% de los productores que responden la encuesta indica que el déficit hídrico es severo a muy severo, con más de un 60% de potreros sin agua y un 60% de los potreros con menos de 3 cm de pasto.

En estos momentos se vienen registrando precipitaciones en amplias zonas del país, con acumulados de 50, 80 y superando puntualmente los 100 mm en algunas localidades. No llueve pasto, pero sí cambia el ánimo y la energía para encarar un otoño donde los productores tomarán y están tomando importantes decisiones en los sistemas ganaderos, con miras a un invierno que se prevé complicado.

Durante la charla en Expoactiva se mostró información de contexto, y como esta seca ha sido distinta en la recuperación de las precipitaciones en consecuencia se observa muy desparejo en todo el país. Las alternativas que los productores están utilizando en términos de inversión en soluciones de agua (pozos semisurgentes, por ejemplo) a la fecha, gran parte de las empresas perforadoras se encuentran saturadas de trabajo. En este momento, hacer limpieza y profundización de tajamares o la construcción de correctas obras de agua, que mantengan un buen balance entre metros cúbicos de tierra movidos en relación a metros cúbicos de agua reservados.

Recordó que los tajamares tienen que llenarse durante el invierno, para poder ofrecer agua en primavera y verano. El acondicionamiento de vertientes (manantiales, ojos de agua), es una estrategia que muchos productores están utilizando y que vienen demostrando que son soluciones efectivas para abastecer de agua potreros aislados y en general con bajo costo de inversión como se vio en la charla.

Por último, la sombra, es la única condición que requieren los animales para controlar la variable más importante en el verano (el exceso de temperatura). El estrés térmico es una situación que afecta a los animales, y se da cuando el calor generado por su organismo, sumado al calor absorbido del ambiente, es mayor que su capacidad para disiparlo. La sombra es una alternativa que asegura mejores ganancias de peso, mejor crianza de terneros tanto en ganado lechero y de carne, desde ya mejor bienestar animal y desempeño animal.

Esta sequía ha dejado y viene dejando cicatrices en los sistemas de producción, planificar acciones durante el año en las estaciones de otoño, invierno y primavera, permitirá dimensionar las inversiones en agua y sombra (escalonando su concreción, lo que implica no invertir todo de golpe) y preparando los sistemas para el próximo verano, donde es interés de todos no estar en las mismas condiciones que ahora, capitalizar las lecciones aprendidas, para que no nos encuentre, si haber hecho nada.