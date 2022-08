«Construyendo oportunidades para volver a estudiar» este sábado en la Capilla San José

Proyecto Caminos

Este sábado 6 de agosto, a las cuatro de la tarde en el salón de la Capilla San José, de las calles Líber Seregni (ex Viera), esquina Chile, se hará una actividad a la que denominamos «construyendo oportunidades para volver a estudiar». Habrá un espacio de cuidado para niños y niñas.

Se desarrolla dentro del Proyecto Caminos, de la Mesa Coordinadora de la Zona Norte de Salto integrada por vecinos y vecinas del Cerro, Víctor Lima, Baltasar Brum, La Humedad, Asencio, de cooperativas, grupos organizados religiosos y solidarios e instituciones caif, escuelas, liceo de la zona, programas educativos de Anep y Mides e Intendencia de Salto.



En este caso se trata de comenzar a charlar, informar, intercambiar ideas, para que aquellos jóvenes o personas en general que hayan cortado su formación curricular la puedan retomar, pero en un ambiente de diálogo, donde puedan expresar sus motivos, miradas, donde se los respetará y escuchará, donde se expondrán diferentes alternativas mirando la realidad de todos.

No es solo una cuestión de retomar estudios, sino un diálogo de consensos donde todos podrán exponer motivos, escuchar propuestas, actualizarse en cuanto a posibilidades que a veces no las conocemos y, por lo tanto, no tenemos la capacidad de aprovecharlas.

Los planes no solo están, o deberían estar, en la web, en Internet, en las instituciones, sino en la gente, en espacios así que nos ayuden a leer problemáticas y desde el territorio presentar soluciones.

Desde la Intendencia de Salto, es clave esa lectura de respeto a la realidad del vecino, porque solo así lograremos compromiso asumiendo que los caminos están, pero hay que adaptarlos respetando miradas y asumiendo idiosincrasias.