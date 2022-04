Consideraciones y recomendaciones

AIRE LIBRE

La semana de turismo es una excelente oportunidad para salir de la ciudad y atreverse a explorar y conocer los diferentes rincones del país. Teniendo en cuenta que las temperaturas cálidas y moderadas del otoño invitan a realizar actividades al aire libre, el Ministerio de Salud Pública propone las siguientes recomendaciones para evitar riesgos y disfrutar de los paseos de forma segura.

Niños juegan al aire libre

Prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti

El Aedes aegypti es el mosquito trasmisor del dengue. En esta época, de temperaturas cálidas y moderadas, estamos más expuestos a sus picaduras por lo que se recomienda:

Eliminar cualquier recipiente en donde pueda haber agua estancada. En caso de no eliminarlos se deben dar vuelta o rellenarlos con arena porque son los ambientes en los que se reproduce el mosquito. Usar ropa que proteja la mayor parte del cuerpo.

Usar repelentes en base a la sustancia DEET o insecticidas domésticos en base a pirectoides (sustancias químicas). Se debe chequear siempre que estos productos estén registrados en el MSP.

En los ambientes cerrados es conveniente tener mosquiteros, se hacen más fundamentales aún en donde haya bebes en edad de lactancia a los que no se les debe aplicar repelentes.

Medidas preventivas ante ofidios

Evitar atravesar áreas riesgosas tales como bañados, arrozales, cañaverales y toda zona donde el suelo no esté visible.

Evitar introducir la mano en cuevas, nidos de aves, huecos de árboles y otros sitios, así como movilizar objetos en donde no sea posible ver correctamente.

No dormir en el suelo en zonas de riesgo y colocar las carpas en sitios secos y limpios. Utilizar botas altas – que cubran tobillo y pierna – siempre que se desplace por zonas de riesgo.

Si ve una serpiente (ofidio), no intente tocarla y no se acerque aunque parezca estar muerta.

Mantener el pasto corto alrededor de su casa, libre de malezas, de leña apilada o cualquier elemento que sirva de refugio a estos animales.

Evitar la acumulación de basura y mantener el control de roedores (principal alimento de algunos de estos ofidios) en viviendas y galpones.

En caso de sufrir una mordedura de serpiente:

Retirar el calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.

Tranquilizar al paciente diciéndole que existe suero antiofídico.

De ser posible, lavar la zona con agua y jabón.

Mantener la zona afectada en posición de descanso.

Es recomendable que el accidentado beba agua.

Trasladar al paciente inmediatamente al centro asistencial más próximo.

Prevención de hantavirus

Algunas especies de roedores portan un grupo de virus que tienen el nombre de hantavirus y pueden producir en el ser humanos la enfermedad Síndrome Pulmonar.

Para evitarlo las recomendaciones son:

Almacenar alimentos en recipientes herméticos

No dejar platos o utensilios sucios que puedan llegar a ser agarrados o tocados por roedores.

Embolsar la basura y colocarla en recipientes con tapa

Limpiar los pisos, mesadas y demás superficies con hipoclorito de sodio.

Al momento de acampar, utilizar carpas con piso, sin agujeros y armarlas en lugares altos y desmalezados.

En bosques caminar por senderos habilitados evitando los matorrales y arbustos.

Prevención de picaduras de arañas

Para prevenirlas se debe sacudir la ropa y el calzado que haya estado colgados tanto al aire libre como en el interior y se debe limpiar detrás de los objetos y muebles que están contra las paredes en las casas.

Medidas frente a picaduras de arañas:

Lavar la herida con agua y jabón.

Dejar a la persona en reposo.

Comunicarse con el CIAT (tel: 1722).

Consultar en la emergencia más cercana.

Intentar identificar el tipo de araña que produjo la picadura.