Consejo Único Juvenil – Los tres primeros para que la «A» sea vigencia

Para el Consejo Único Juvenil es una forma de volver, hoy sábado con tres partidos en la «A», en el marco de la primera fecha. tanto en Sub 15 como en Sub 18. Mañana domingo para complementar la secuencia inicial. Universitario, Ferro Carril, Ceibal, Gladiador y River Plate afrontando de locales.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la cartelera.

SÁBADO 12 DE MARZO

Cancha de Universitario.

Hora 15: Universitario vs Peñarol en Sub 15. Terna: R. López, R. Aguirre, S. Samit.

Hora 17: Universitario vs Peñarol en Sub 18. Terna: Aguirre-López-Samit.

Parque Luis T. Merazzi.

Hora 15: Ferro Carril vs Sud América en Sub 15. Terna: M. Revuelta, G. Barboza, H. Collazo.Hora 17: Ferro Carril vs Sud América en Sub 18. Terna: G. Barboza, Revuelta, Collazo.

Parque Rufino Araújo. Hora 15: Ceibal vs San Eugenio en Sub 15. Terna:R. Portela, F. López, A. Píriz.Hora 17: Ceibal vs San Eugenio en Sub 18. Terna: F. López, R. Portela, A. Píriz.

DOMINGO 13 DE MARZO Cancha de Gladiador.Hora 15: Gladiador vs Salto Uruguay en Sub 15. Terna: R. Busca, R. González, M. Caballero.Hora 17: Gladiador vs Salto Uruguay en Sub 18. Terna: R. González, Busca, Caballero.