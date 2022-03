Consejo Único Juvenil. Llegó la hora de la segunda

En Sub 15 y Sub 18, con la segunda fecha en el Campeonato Salteño del Consejo Único Juvenil. Hoy sábado 19 de marzo, en el Parque Carlos Ambrosoni, con River Plate vs Salto Uruguay, a las 19 y 21 horas.

El domingo 20 los restantes partidos a saber.

En Universitario, el local y Ferro Carril. Para cancha de Nacional, los tricolores y Gladiador. Parque Rufino Aráujo, con Sud América y Ceibal. Finalmente en cancha de Peñarol, los aurinegros y San Eugenio. En todos los casos, la Sub 15 a las 15 horas y la Sub 8 a las 17 horas.

Hoy sábado asimismo, para el despegue de la primera fecha de la primera rueda, en la Divisional B del Consejo Único Juvenil. Por todas las canchas y con un valor en la entrada de 50 pesos, al igual que en la A.

CANCHA DE PROGRESO: Progreso vs Cerro.

PARQUE TOMÁS GREEN: Tigre vs Progreso.

CANCHA DE DON BOSCO: Libertad vs Salto Nuevo.

CANCHA DE SALADERO: Saladero vs Deportivo Artigas.

PARQUE HUMBERTO FORTI: El Tanque vs Chaná.

-Los partidos son a las 15 y 17 horas.