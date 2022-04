Consejero Mazzoni: “En Salto hay superpoblación estudiantil en algunos centros, falta de personal administrativo y de limpieza

El fantasma de Germán Rama

Días pasados visitó nuestra ciudad el Consejero del CODICEN Julián Mazzoni. Recorrió varios Centros de Estudios para interiorizarse de la problemática de los mismos y para brindar informe al cuerpo docentes y autoridades de cada institución, sobre distintos temas que hacen a la Educación.

Julián Mazzoni, es Consejero electo por los docentes, nació en Minas el 29 de agosto de 1956. Estudió Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesor de matemática efectivo por concurso en Educación Secundaria. Presidente de la Mesa Permanente de la ATD de Secundaria.

En diálogo con nuestro medio sostuvo que el problema principal que encontró en su recorrida es la súper población y la falta de funcionarios administrativos y de limpieza. Mazzoni también abordó otros temas, como la Educación luego de confirmados los 135 artículos de la LUC y de los cambios que se avizoran en la Enseñanza Pública.



Es bueno señalar que Mazzoni, previo a su recorrida del día viernes, mantuvo el jueves a la noche una reunión con la Coordinadora de los Sindicatos de la Educación de Salto.

“Visitamos las dos UTU del centro de Salto, encontramos a un estudiantado muy entusiasta, las dos Direcciones con ideas muy claras de lo que quieren hacer, con algunas dificultades que tienen que ver con la súper población de algunos grupos. Dificultades también de tipo locativo, pero bueno, una gran disposición de las Direcciones a trabajar. Nos llevamos una serie de planteos que vamos hacer a la Dirección General, de la Enseñanza Técnica, en este caso.

Después visitamos el CERP, hay una problemática nacional respecto al decreto 355 del MEC que tiene que ver con la carrera docente a los efectos de otorgar títulos universitarios. Esta es una preocupación importante que se está expresando en todo el país.

Y después visitamos cuatros liceos, el 4, el 6 y el 7 de Salto y el liceo de Chapicuy, que si bien no es de Salto, lo visitamos.

En el caso de los liceos de Salto, también recogimos algunas inquietudes que vamos a llevar al seno del Consejo Directivo Central. Hemos encontrado algunas súper población en algunos grupos, también alguna falta de administrativos y de limpieza, eso complica un poco el desarrollo de la Enseñanza, pero, bueno. El Liceo Número 7 tiene problemas con el suministro de agua, y tienen algunas aulas sin mobiliarios. Esto nos hace llevar un panorama parcial pero importante de lo que hemos encontrado en el departamento.

CUESTIONES DE LA LUC QUE VAN A EMERGER

Cambiando de tema con el Consejero Julián Mazzoni, nos comenta, referido al resultado del pasado referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración que: «Ahora se va a producir seguramente una profundización de los planteos que venían detrás de este ley (LUC), porque en realidad, una de las tácticas fue no desplegarlas todas para que la gente no comprendiera plenamente las cosas que hay detrás» afirmó Julián Mazzoni, y agregó, que :”Por ejemplo, el decreto del MEC, seguramente que ya lo tenía preparado el señor ministro (Da Silveira), porque el Plebiscito fue el 27 y el 28 ya fue dado a conocer el decreto. Lo que esperamos para los próximos meses es que la Reforma curricular se exprese que aún no se ha expresado. También lo que pensamos es que el resultado electoral ha demostrado que en este país prácticamente son equivalentes las fuerzas que querían derogar con las que querían mantener los artículos. Eso nos señala que también hay herramientas para trabajar para defender los puntos de vistas que nosotros tenemos”.

Consultados sobre cuales le resultan más preocupantes de las cosas que van a cambiar, respondió: “Lo mas preocupante es una tendencia historia de los sectores que están en el gobierno, ahora que, hacia el planteo de una forma de Educación que prioriza una serie de elementos que no contribuyen a generar una sociedad profundamente democrática, solidaria y participativa. Es la llamada evaluación por competencia, que pone por delante esa competencia y no el los procesos de aprendizajes. Nosotros entendemos que el tema de la competencia no es el tema central, que la competencia es una consecuencia de la enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes, y no puede ser medido en ese sentido.

Esto es lo que está planteándose y esta es una discusión Educativa que no es nueva, que ya en la década del noventa, con la llamada reforma Reforma de Rama que de alguna manera fue enfrentada por el movimiento estudiantil, por los docentes del país, que de alguna manera se neutralizó desde el 2005 en adelante con los gobierno del FA, y que ahora vuelven con mas fuerza”.

Finalmente el Consejero Julián Mazzoni reflexionó sobre las transformaciones educativas, señalando que: «pensamos que tienen que ser independientes del gobierno de turno» dijo.