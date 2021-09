Conociéndonos

Existía la necesidad de información de Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) de conocer las características de la población de nuestros profesionales. En ese marco se encomendó a una encuesta nacional a la empresa EQUIPOS CONSULTORES y a una comisión de la AIA.

La encuesta se realizó entre noviembre y diciembre de 2019 con un excelente resultado de 1475 formularios validados.

Toda la información se comparó con la información de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Encuesta Nacional de hogares 2018 y La Caja de Jubilaciones y Pensiones.



¿Cuántos somos?

A la esa fecha según INE éramos 6.802 Agrónomos den un total de 196.554 profesionales de Uruguay, 3,4% de ese total.

No es nuevo que nuestra profesión es bastante masculinizada ya que mas del 77% son Hombres, pero se destaca que está habiendo un cambio de proporción de mujeres en los nuevos profesionales. En la franja etaria de hasta 29 años de edad se alcanza el 28% de mujeres mientras que en la franja de mas de 60 años solo el 15% son mujeres.



¿Dónde nos radicamos?

Generalmente tendemos a asociar al Agrónomo con la vida en el campo. Sin embargo, el 37 % viven en Montevideo y el 84% en centro poblados de mas de 5000 habitantes y solo el 9% vive en el medio rural.

Nuestra región de Salto -Paysandú- Rio Negro es la segunda en concentración de Agrónomos con 16%.



¿Como es nuestra estructura Familiar?

Se compone de un 78% con pareja y 22% sin pareja y dentro de esos hogares el 62% son jefes de Hogar, 26% conyugues del jefe de Hogar y 11% vive en el Hogar paterno.

En esta misma estructura familiar casi el 100% de los hombres tienen hijos contra el 75% de las agrónomas



¿Como ha sido nuestra Formación?

En los últimos 20 años se han recibidos el 47% de los agrónomos activos con cierta tendencia al aumento, acompañando el “boom” de la agricultura. El 96% proviene de la UDELAR y 4% de privados.

En lo que respecta a continuar estudiando, la encuesta AIA revelo que el 32% tiene postgrados, el dato es algo distinto según el INE, la cual alcanza 19% con postgrados.

Siguiendo con la encuesta AIA, las maestrías y los Doctorados son el 64% de los postgrados, estos se cursan en su mayoría hasta los 39 años en nuestro medio.

Los Docentes, Investigadores (71%) y funcionarios públicos (41%) son los que más formación de posgrados han tenido dentro de su ocupación.

Ing. Agr. Fernando Casterá (fcastera@casarone.com.uy)

Asesor privado Arroz, Riego e Imágenes Satelitales.



¿Dónde trabajamos?

El 63% de los agrónomos trabaja en zonas rurales y 37% urbanas, pero entre sexos hay cierta diferencia ya que el 65% de los varones trabaja en la zona rural y las mujeres 54%, ellas se equilibran más con la zona urbana. Algo que resulta llamativo es que los agrónomos dentro de la actividad privada el 69% trabaja en zona urbana mientras que los del sector público llega a 51%.

Otro dato revelador es que mas de 80% de los agrónomos trabaja mas de 40 horas semanales, es de las profesiones con mayor carga horaria, según INE esta tercera con 44.7 hs/sem detrás de la medicina especializada (50) y la ingeniería (45).

Esto en cierta forma se relaciona directamente con los ingresos, según INE, el ingreso promedio de los agrónomos (79.120 $) es 13% superior al promedio de las profesiones (69.912 $) destacando que la medicina mantiene el liderazgo con 113.707 $.

A esto sumamos que el nivel de satisfacción con nuestro trabajo es alto o muy alto en un 82%.

Dentro de la percepción de valoración social de nuestra profesión solo el 19% de los agrónomos piensa que estamos bien valorados, 43% como ni buena ni mala.



¿Como vemos a la AIA?

El vinculo actual muestra que un 22% es socio de la institución y dentro de ese grupo el 60% tiene más de 50 años. En los jóvenes, más del 80% de los menores de 39 años no es socio.

Lo que hay en común es que la adhesión a la AIA es más frecuente en profesionales independientes, jubilados o de mayor ingreso.

Los profesionales jóvenes ven muy tradicional y no moderna a la AIA y tienen sus demandas centradas en la necesidad de mayor capacitación y servicios brindados por la institución. Aunque también revelan que la conocen poco.

Dentro de los asociados hay una valoración centrada en las ventajas que se obtiene estando informado, vinculado con los colegas y respaldo institucional.

Esta encuesta genera información que permite conocernos, identificar demandas y problemas y diseñar las estrategias a futuro.

Sin dudas hay mucho por hacer, sobre todo con las nuevas generaciones que se forman con perfil acorde a los nuevos tiempos.

Es frecuente en diversas organizaciones de diferentes ámbitos resaltar que las masas sociales ya no se acercan y acompañan como antes, hay cierto desinterés en estos ámbitos.

Hay un mensaje recibido y tenemos que elaborar la respuesta…