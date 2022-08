«Cono» Martínez. «Joselo» García».  Sud  América. Ceibal. Ellos por ellos, es hoy….entre la gente y al estadio. «No queremos ser menos»; «lo conozco bien a Ceibal»

Luis «Cono» Martínez es el Director de Sud América.

José Enrique «Joselo» García, es el mando de Ceibal.

Es el primer duelo de entrenadores en el Campeonato Salteño de la «A».

Porque esta noche, es ritual de telón arriba, cuando jueguen en el Dickinson desde la hora 20, Sud América y Ceibal.

El Sud América que se sostuvo en el círculo mayor y Ceibal que necesita recuperar protagonismo. En el 2021 no le fue bien. Eso está claro.

********

Desde LUIS MARTÍNEZ, manantial de fe por este Sud América, «porque tenemos una cancha en condiciones para practicar y respuesta del plantel que no falta. No queremos ser menos que Ceibal. Podemos tener limitaciones. con respecto a otros planteles, incluso por el trabajo particular de los jugadores nuestros. No están solo para el fútbol, no pueden practicar a la hora que quieren, sino a la hora que pueden. Pero a la hora de jugar, somos once contra once, ¿no es cierto?. Bueno….vamos a dar lo que se pueda. Yo se que los jugadores no se guardarán nada»

*********

AHÍ VIENE CEIBAL

Es el turno de «Joselo» García en la Dirección Técnico. Tiene a Darío Rondán y a Andrés Moreira como ayudantes de campo. En la semana que va finalizando, cuestiones relativas a enrolamientos desde Salto Fútbol Club.

El DT no elude una razón básica, «porque si vienen para enriquecer al plantel que vengan».

Para José Enrique García, es la acumulación de un nombre más para su historia personal. Fue DT de River Plate, Salto Nuevo y Ferro Carril. Pero además, campeonando con Paso del Bote en la C, ascendiendo a la B unos años atrás.

«Conozco a Ceibal, a partir de ser uno más en el fútbol Sénior del club Uno fue conociendo el club y como se manejan. La interna no me es ajena y al hincha de Ceibal, con esa respuesta a mano que no falta. Es un torneo para arrancar bien. Y arrancar bien, significa responder»