El reportaje de EL PUEBLO a John Montero, el jugador con más años en actividad en el fútbol del Interior, antes en Quita Penas de Saucedo y ahora en Estrella Roja de Villa Constitución, ambientó un enfoque de quien llegó a los 59 años de vida. Más allá de la profesión de enfermero en la zona, John no hace menos que prolongar su adhesión al fútbol. Lo palpita y lo juega.

Pero también frente al cronista, suma una reflexión a la que validez no le falta, «porque uno comprueba al paso de los años, que el Interior es un mundo lejano para quienes parece poco importarles. Desde lo social a lo deportivo. En este último caso, por este Interior hemos tenido jugadores que tienen condiciones y sin embargo se quedan en la nada, o porque no se los viene a ver para calibrar esas condiciones o porque no tienen chance de ir a la ciudad y ser parte de equipos de la Liga Salteña. Su vida está aquí y ya desde niños en algunos casos, se plantea esa postergación. Niños y adolescentes que no han ido nunca a Salto, que no han tenido esa posibilidad. Uno se pregunta si en el futuro podría plantearse una política de acercamiento, de observación. De evaluar a quienes teniendo aptitudes por ejemplo en el fútbol, no tendrán la chance de proyección. Por ahora es una deuda pendiente y ojalá algún día haya quienes puedan saldarla, desde el enfoque político y hablamos del organismo que fuese. Pero que ese organismo o esa área, también piense y actúe por todos los gurises que andan por aquí»