Condenado a más de tres años de penitenciaría por venta de droga y violación de domicilio

De acuerdo a información colectada, analizada por parte del personal de Coordinación de las Áreas Investigaciones, surgió que, en calle Solís esquina Itapebí, habría dos masculinos, los cuales, tendrían sustancia Pasta Base y estarían vendiéndola en ese lugar; se hicieron los efectivos presentes allí, y al llegar por calle Itapebí, de Este a Oeste, se divisaron a varios individuos sobre la esquina y al acercarse, uno de los hombres se dio a la fuga hasta una finca ubicada próximo al lugar, a la que llegó, abrió la puerta y entró. Consultado el dueño de la finca, si era familiar de la persona que había entrado en la misma, manifestó que no, y con su autorización para inspeccionarla, se localizó al masculino que se había dado a la fuga, retirándolo hacia afuera para pasarle revista. Se realizó una inspección conjuntamente con el dueño de la casa, localizándose dinero arriba de una mesa, dos billetes de doscientos, uno de cien, uno de cincuenta y tres de veinte pesos uruguayos; el propietario de la finca manifestó que no era de él, sino del masculino que ingresó sin autorización, por lo que quiso realizar la denuncia, ya que no era la primera vez que ingresaba y, en otras oportunidades, había dejado drogas arriba del techo. Se le pasó revista al masculino, y en los bolsillos se localizaron 4 monedas de 10 pesos y un encendedor, siendo detenido.

Finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto, se dispuso la condena de la persona de iniciales F.A.G.M. de 22 años de edad: “como autor responsables de un delito continuado de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas agravado en la modalidad de ofrecer en venta o negociación en reiteración real con dos delitos de violación de domicilio a la pena de 3 (tres) años y 2 (dos) meses de penitenciaria efectiva con descuento de la preventiva sufrida.-

Daños y hurto de dinero en comercio

En la intersección de las calles Solano López y Juan Carlos Gómez, una persona mayor de edad denunció que, al levantarse, próximo a la hora 8:00 de ayer, constató que, mediante daños en el portón de su comercio, le hurtaron 14.000 mil pesos uruguayos, que se encontraban en una mesa de luz, un celular marca Redmi y tres cajas de cigarrillos. Se trabaja.-

Hurto en finca

En la mañana de ayer, a la hora 9:10, en Diagonal 11 entre calles Treinta y Tres y Rincón, una persona mayor de edad denunció que, personas ajenas ingresaron por el fondo de su casa, forzando y dañando la puerta de la misma, hurtándole dos celulares Huawei Y5 y A11. Se trabaja.-