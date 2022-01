Concentración y lectura de proclama en rechazo a la cultura de la violación

Ayer a las 18 horas se reunieron en Plaza Treinta y Tres un grupo de mujeres, como lo hicieron miles en todo el país en repudio a la cultura de la Violación.

Bajo el lema «Justicia es que no pase» leyeron una proclama donde piden no ser indiferentes a lo que les ocurre diariamente a miles de mujeres en nuestra ciudad y en todas partes.

La proclama se leyó en todos partes del país.

«Hoy 28 de enero de 2022, nuevamente mujeres y disidencias feministas autoconvocadas de todo el país ocupamos las calles y nos manifestamos ante nuevos casos de violencia sexual», comenzaba diciendo la convocatoria de la marcha. Hoy estamos nuevamente en esta plaza para recordarnos que seguimos en alerta contra la violencia sexual», señalaba la proclama. Porque estamos hasta el cuello de ser estos cuerpos a los que les es negado el placer, el disfrute, la autonomía, la decisión sobre sí, la integridad, la vida digna, la existencia cuando abortamos la norma, la heterosexualidad, el binarismo», manifiesta el texto. «Somos nuestra propia justicia porque nos tenemos como prioridad cada vez que matan a una de nosotras. En la proclama, las mujeres organizadas recuerdan que durante los últimos meses se han hecho públicos algunos casos: «dos jóvenes de 19 y 26 años, tres niñas de 10 y 12 años y dos mujeres de 30 y 75 años, todas han sido violadas, por sus amigos, padres, padrastros, compañeros sexuales, parejas y/o desconocidos».



Cultura la violación

«Hoy nos volvemos a manifestar contra la cultura de la violación, arraigada y naturalizada como práctica de abuso de poder, de guerra, de colonización, y que aún se mantiene silenciada bajo los mecanismos más perversos, que sostienen los medios de comunicación, la justicia, la familia, la iglesia, los militares, el Estado.

«La cultura de la violación es normalizar que suceda, es insistir en ensenar a las niñas a no provocar con ‘polleritas cortas’, en vez de enseñar a los varones que ‘no es no’, que no son dueños de los cuerpos de las mujeres que no son su juguete sexual».

«Cultura de la violación es seguir sosteniendo que el varón tiene ‘necesidades’ o ‘impulsos’ sexuales que no puede controlar, como si fuera puro instinto sin cerebro»

«Cultura de la violación son los secretos intrafamiliares que encubren a los violadores obligando a las víctimas a compartir espacios con sus atacantes.

El femicidio, la violencia sexual, el racismo, la transfobia y toda práctica y discurso que fomente el odio como forma de violencia hacia mujeres y disidencias, son emergencia nacional y restringe nuestra ciudadanía», denuncia la organización Mujeres y Disidencias Feministas Autoconvocadas.

«El consentimiento es un derecho humano y el abuso sexual y la violación son delitos que atentan contra la vida de las mujeres y disidencias».

Nos enfrentamos todos los días con discursos que apuntan al miedo, silencio, y la duda, discursos que reducen la educación sexual al ámbito de la familia, cuando justamente es allí donde se perpetúan la mayoría de los actos violentos», se expresa en la proclamación.

«¿Qué pasa con las niñas niños y adolescentes para quienes la familia representa un riesgo? ¿Vamos a seguir desconociendo nuestra responsabilidad para con ellas y ellos? ¿Vamos a seguir obligándoles a callar?».

Por lo cual reclaman: «Educación sexual integral desde la primera infancia para conocer y cuidar nuestros cuerpos, así como respetar los cuerpos de las demás personas. La educación sexual no es un peligro; peligroso es que nos sigan obligando a callar». «El lenguaje es un arma muy poderosa que éstos utilizan para reproducir y perpetuar la cultura de la violación, poniendo a las víctimas siempre en tela de juicio».

«Los medios tienen que revisar sus prácticas y poder brindar un relato más honesto y justo, que busque narrar la realidad sin violencia hacia las víctimas y sin gestos de encubrimiento. Nos merecemos otras formas de informar que no destripen nuestra intimidad, que no nos expongan mientras siguen protegiendo a los agresores»