CONAPROLE estima en $ 15,80 precio de la leche

El precio promedio estimado que tiene previsto pagar Conaprole a sus socios por la remisión de enero será de $ 15,80 por litro, con 3,74% de grasa y 3,34% de proteína, según supo IT Lechería. Al tipo de cambio actual ($ 43,85), eso arroja un valor equivalente a U$S 0,36 por litro remitido a planta.

La cooperativa había anunciado en noviembre un aumento de la prima estacional para los meses de enero y febrero, que aumentará del 20% al 25%. En diciembre, el precio medio se había ubicado en $ 15,469 (unos U$S 0,35).

Por otro lado, la remisión a esta industria cerró en enero con 112,7 millones de litros, volumen que estuvo 2,9% por debajo de igual mes del año pasado. En el año móvil cerrado a enero, la producción a Conaprole crece a una tasa del 3,57%.



REMISIÓN

Los tamberos uruguayos remitieron a plantas industriales 2.115 millones de litros de leche en 2021, volumen 1,8% superior al récord histórico establecido en el año anterior, según los datos que divulgó el Instituto Nacional de la Leche (Inale). La remisión mostró un fuerte dinamismo en el primer semestre del año, pero luego fue reduciendo gradualmente su expansión. Una primavera relativamente seca conspiró para que el pico de producción sea mayor en esta estación del año. De hecho, en el trimestre setiembre-noviembre, la producción de leche cayó respecto a 2020.

En diciembre, las plantas procesaron 183,2 millones de litros de leche, lo que implicó un aumento interanual de 1,2% en la comparación interanual.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de productos lácteos –tercer producto en el ranking de las exportaciones de enero–, registraron una leve caída en la comparación interanual (-3%) al totalizar U$S 65 millones, según informó Uruguay XXI. Los subproductos con mayor incidencia negativa fueron leche en polvo, quesos y requesón, cuya variación interanual fue de -13% y -12% respectivamente. Cayeron las exportaciones con destino a Cuba (-68%), Brasil (-68%) y Chile (-33%).

De acuerdo al informe de la Unión de Exportadores (UEU), en enero se exportaron 18.734 toneladas de productos lácteos, una retracción de 4% respecto a las 19.504 embarcadas en igual mes de 2021. En tanto, en los 12 meses cerrados a enero, Uruguay exportó 231 toneladas de productos lácteos, una caída de 2% respecto a un año atrás.

Sector lechero va a operar en un mercado «muy alcista firme y demandante»

Hay menos oferta y los mercados están demandantes e impacta en valores al alza

Martín Berrutti, gerente comercial de Estancias del Lago, confirmó que observa un 2022 firme, sólido y constante, continuando con la tendencia de 2021 que, sin lugar a dudas, fue un muy buen año para la lechería en general y para Estancias del Lago en particular.

Según explicó en Valor Agregado de radio Carve, hay fundamentos que son válidos y todos los actores lo reconocen, como lo que sucede con la oferta y demanda. «La oferta está siendo reducida por las limitadas producciones del hemisferio norte; y Nueva Zelanda está afectada por fenómenos climáticos como La Niña», dijo.

En ese sentido, señaló que hay menos oferta y los mercados están demandantes e impacta en valores al alza. De todas formas, indicó, hay aspectos que no son estructurales como los fondos de inversión que intervienen y «no es sano».

«Fondos de inversión que operaban en otros negocios y ahora migraron hacia commodities, como los granos, el petróleo y la leche en polvo. Eso hace que los precios suban», explicó.

Berruti comentó que, en la medida que la comida sea un elemento fundamental para que la actividad siga incrementando su valor, «es muy probable» que los precios sigan sostenidos. «Avizoro precios firmes hacia adelante. Operamos en un mercado muy alcista firme y demandante», aseguró.

El mercado de quesos artesanales no se enteró de que estamos en temporada de turismo.

Los valores no sufrieron mayores modificaciones y las ventas fueron totales gracias a que compradores y vendedores coordinan previamente.

A pesar de estar en plena temporada turística el mercado de quesos no ha sentido el efecto y la última feria de Ecilda Paullier mantuvo la calma. «Por ahora no ha habido movimiento en el este que era lo que se esperaba», dijo Eduardo Mesa en su comentario semanal.

Sobre Montevideo señaló que «no ha reflejado la llegada de quienes estaban haciendo turismo» y regresaron a sus residencias habituales. Ahora «esperamos a que se normalicen las aguas y la gente», sintetizó.

Los valores no sufrieron mayores modificaciones y las ventas fueron totales gracias a que compradores y vendedores coordinan previamente.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 160 y $ 180. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 190 y $ 230. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 150 a $ 160.

Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160. Queso Sardo de $ 160 a $ 170.

Quesos para rallar de $ 150 a $ 160. Magros con y sin sal de $ 160 a $ 170.

Mantecas caseras, de $ 140 a $ 160 el kilo, con poca oferta.

Muzzarella común de $ 150 a $ 160. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 200.

Roquefort nacional $ 350. Quesitos Colonia de a kilo entre $ 160 y $ 185. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 180 a $ 190. Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 160 a $ 190.