CONAPROLE anunció suba del precio a remitentes

Por Emilio Gancedo

Para febrero el litro de leche supera la barrera de US$ 0,40

El Directorio de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) anunció una corrección en el precio, haciéndolo superar la barrera de US$ 0,40 por litro, porque las perspectivas del mercado internacional de lácteos -en el corto y mediano plazo-, son buenas y auspiciosas. El vicepresidente de la empresa, Alejandro Pérez Viazzi, acompañado por los directores José Luis Alpuin y Miguel Bidegain, anunciaron que a partir del pasado 1° de febrero, se van a corregir varios parámetros.

Pérez Viazzi dijo que «la prima de socio cooperativo, que debe estar respaldada por capital lácteo, que hoy está en $ 42 pasa a ser de $ 27. La bonificación que se había corregido por un cuatrimestre que estaba en 25% pasa a ser de 15% y en contrapartida, los precios básicos del kilo de grasa y proteína (sólidos) aumentan 22%, dejando el kilo de grasa a $ 98,75 y a $254,91 el kilo de proteína». Esta decisión del directorio marca un incremento del litro de leche remitido de $ 0,76 y sitúa el valor para el promedio de lo que resta del ejercicio económico en algo por encima de los US$ 0,40″.

A su vez, el vicepresidente de Conaprole explicó que si a ese aumento «se le pone el incremento en el nivel de sólidos que se dará el mes que viene – en este período y pasando las pariciones de otoño, los sólidos comienzan a mejorar- vamos a superar los US$ 0,41 por litro». Los directores aclararon que esta corrección de precios se hace proyectando hasta el final del ejercicio económico de Conaprole, cuyo cierre es el 31 de julio.

«Esto es precio base para los próximos meses y se analizará mes a mes», aclaró Pérez Viazzi.

La Cooperativa tiene vendidos varios meses para adelante y los negocios van mejorando en precios. «Tenemos la expectativa de poder mejorar este precio en el invierno con una bonificación invernal», remarcó el vicepresidente de Conaprole.

Por su parte, José Luis Alpuin aclaró que superar la barrera de US$ 0,41 por litro, «no significa que los productores lecheros estemos tirando manteca al techo, todavía estamos siguiendo los costos».

En ese sentido, reconoció que «es impresionante cómo subieron los costos y los márgenes son menores o en algunos casos inexistentes. De US$ 0,30 por litro pasamos a US$ 0,40 por litro, pero hay costos que subieron mucho más».

Es por eso que dijo: «Si la situación de la industria fuera tan buena no se estarían yendo los mega tambos del Uruguay».

Alpuin destacó que el Directorio de Conaprole es consciente de que «la situación sigue grave, pero está la promesa de seguir el paso a paso y en la medida que se pueda, seguir mejorando precio mes a mes».

La mejora de precios del mercado internacional hizo que en octubre de 2021, Conaprole anunciara una bonificación en el precio de leche, en principio para noviembre y diciembre, donde la bonificación pasó del 10% al 20% y en los meses de enero y febrero de 2022, ese 20% paso a 25%. Se hizo una reliquidación de US$ 3 millones, porque los negocios así lo permitían.

A su vez, Prolesa, la empresa de insumos de Conaprole hizo una reliquidación de US$ 3 millones, premiando la fidelidad de los productores por las compras de insumos, para ayudar a los tamberos frente a la suba del costo de los insumos y frente a la sequía, que obligó a usar más suplementos y raciones, porque las pasturas cayeron.