Con Walter Martínez Elgarte: entre el diseño y la filantropía

Walter Martínez Elgarte (64) nació en Salto, en calle Brasil a la altura del 500 … nos cuenta que su familia era bastante nómade, ya que anteriormente vivieron en Estación Palomas durante dos años, donde Walter comenzó sus estudios primarios en la Escuela No. 22. Posteriormente cuando se vinieron a la ciudad, continuó estudiando en la Escuela No. 8. “Fue cuando nos mudamos definitivamente al barrio Cerro y terminé la escuela en la No. 64, hoy Escuela España.

Los estudios secundarios los llevó a cabo en el Liceo No2. Antonio M Grompone. Walter Martínez es una personalidad muy conocida en el departamento de Salto, por su profesor como diseñador y su compromiso solidario con la sociedad salteña.

Nos cuenta que esa inclinación humanista la trae de su seno familiar, puesto que sus padres pese a su humilde condición, siempre les enseñaron a sus hijos a sensibilizarse ante el dolor y la vulnerabilidad ajena, mostrando desde su lugares el brindar una mano de apoyo o ayuda al más necesitado.

Una de las mayores pérdidas que ha experimentado Walter en los últimos tiempos fue la desaparición física de su hermano Ariel, reconocido músico y profesional.

El arte de diseño se fue dando en su vida en forma espontánea y natural, pero luego fue perfeccionándose en ese universo al emprender sus primeros viajes al Viejo Continente.

Walter es un hombre que le gusta tener proyectos siempre vigentes pero sostiene firmemente que el proyecto mayor es de cultivar parte humana… tomando el desafío de evolucionar como persona.

Sus épocas de juventud estuvieron marcadas por la Dictadura, momento al que define como “oscuro” y que desde su lugar de jóvenes no lograban entender con claridad.

La pandemia fue un tiempo que se tomó para reflexionar y rever los vínculos… advirtiendo que existen situaciones que nos vuelven vulnerables y qué es importante para el ser humano el mundo que lo rodea.

Walter Martínez tiene muchas vivencias para compartir y sostiene que alguna de ellas lo han marcado…

1 – Un recuerdo que lo mantiene vívido….

– “Una anécdota que me marcó a mí y a muchos uruguayos acaeció el 27 de junio de 1973. Ese día cumplía quince años. Llegamos al liceo (en esa época se estaba construyendo el Liceo No.2 ) en calle Brasi y Osimani nos recibió la señora del personal de servicio alertándonos a que nos fuéramos lo antes posible. Las Fuerzas Armadas habían tomado el poder. No entendíamos mucho; regresamos tristes y sin hablar. Comenzaba una de las épocas más oscuras para nuestro país.

2 – ¿Cómo se despierta el arte y el diseño en su vida?

“Desde niño pinté, dibujé y desarrollé un especial interés por las actividades artísticas. Me involucré más profundamente luego de mi primer viaje a Europa en julio de 1986.

3 – ¿Cómo vivió la experiencia de sus viajes?

“Los viajes siempre enriquecen…. visitar los sitios donde han nacido y se han expandido la mayoría de los movimientos artísticos por el mundo, sin dudas son un aporte indispensable en la formación de cualquier artista”.

4 – ¿En qué momento comienza a cultivar su veta solidaria?

– “En lo que respecta a la solidaridad, creo que sin ninguna duda está en los genes. Mis padres desde su humildad siempre nos demostraron con hechos como se practicaba. Creo que es más fácil ser solidario que egoísta. Y no pasa por mayor o menor poder económico ni formación académica.

5 – Algo que le haya cambiado la vida…

“Sin dudas la partida de Ariel, mi hermano mayor”.

6 – Volviendo al diseño— ¿Cuáles son las tendencias para esta temporada?

– “Estamos terminando un año en el cual los colores tierra – ocres, que estuvieron presentes en casi todos los eventos. Fue como un regreso a los orígenes. Los tonos que predominan en la naturaleza y en muchos casos mezclados sabia y audazmente con lilas, dorados y hasta colores flúor”.

7 – ¿Cómo vivió usted la época de pandemia?

– “A la pandemia la viví como un período de reflexión… de darnos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano y del lado positivo… la revalorización de personas… de saber quién estaba allí… de la importancia de los vínculos.”

8 – ¿Qué proyectos tiene en mente a cumplirlos a corto plazo?

-”El proyecto más ambicioso es el de tratar de ser mejor persona. Creo que es un proyecto que nunca deberíamos dejar de intentar cumplirlo en nuestras vidas. En lo que concierte a mi trabajo… en estos momentos está llegando la época de zafra… ya que tengo varios eventos previamente agendados. La gente salió de la pandemia con más ganas de juntarse y creo que ese es un costado positivo…. es tan bueno y sanador como los abrazos que nos quedamos debiendo….

9 – Una reflexión que lo haya sensibilizado para compartir…

-”Aunque no es mía la reflexión, creo que es muy válida. Pertenece a Antoine de Saint – Exupery: El sentido de las cosas no está en las cosas sino en nuestra actitud hacia ellas”.

10 – ¿Cómo es interiormente Walter Martínez Elgarte?

– “Un tipo sencillo y humilde…. siempre con ganas de aprender… pero sobre todo de dar… bastante transparente”.