Con ustedes, los grandes campeones del Prado 2021

EGUARIZOS:

APPALOOSA (Jurado: Sr. Marcelo Guinovart, Juan Manuel Alvez y Diego Guedes).

Gran Campeón: María Patricia Germino Yardino

Gran Campeona: Ganadir S.A.

APPALOOSA PREP.

Gran Campeón: Nicola De Angelis

Gran Campeona: Nicola De Angelis

DEPORTIVOS (Jurado: Sr. Pablo Barreto).

Gran Campeona: Serv. Vet y de remontada del Ejercito

AKHAL TEKE (Jurado: Sr. Mario Grandal).

Gran Campeón P.O: Lockhart Quintana Hnos.

PERCHERON (Jurado: Sr. Pablo Barreto).

Gran Campeona: El Albardon S.G.

ARABE (Jurado: Sr. Mindy Peters).

Gran Campeón: Estancias Las Rosas

Gran Campeona: Marepa S.A.

SANGRE PURA DE CARRERA (Jurado: Sr. Pablo Barreto).

Gran Campeona: Andrea Carolina Viera Silvera

CRIOLLOS (Jurado: Sr. Rodrigo Alburquerque Py).

Gran Campeón: Flavio Piegas.

Reservado Gran Campeón: Jorge Holtz.

Tercer Mejor Macho: Green Belt SA.

Gran Campeona: Martin Gurmendez.

Reservada Gran Campeona: Rui Alfonso P. SA y Laura F. Radunz SA.

Tercer Mejor Hembra: Lyrinel SA.

CUARTO DE MILLA CRUZA (Jurado: Sr. Laurencio José Leal Lobo).

Gran Campeona: Jacinto Larraechea Wilson.

Reservado Gran Campeona: Jorge R. Díaz Perez.

CUARTO DE MILLA DEFINITIVO

Gran Campeón: José Eduardo Alvez

Reservado Gran Campeón: Alejandro y Leticia Perez Falco.

Tercer Mejor Macho: Alejandro Opertti Calatroni.

Gran Campeona: José Eduardo Alvez.

Reservada Gran Campeona: Marcelo Ricardo Pereyra.

Tercer Mejor Hembra: Alejandro y Leticia Perez Falco.

OVINOS:

POLL DORSET (Jurado: Ing. Francisco Donagaray).

Gran Campeón P.O: Las Rosas Estancia

Gran Campeona P.O: Las Rosas Estancia

Gran Campeón P.I: Cabaña Salto, Limitour

Gran Campeona P.I: Cabaña Salto, Limitour

TEXEL (Jurado: Sr. Thiago Machado de Mattos).

Gran Campeón P.O: Lucas La Cava Vela

Gran Campeona P.O: Lucas La Cava Vela

Gran Campeón P.I: Lucas La Cava Vela

Gran Campeona P.I: Santa Marta de Mataojo

HAMPSHIRE DOWN (Jurado: Dr. Pedro Scremini).

Gran Campeón: Gabriel García Pintos y flia. y José Díaz.

Gran Campeona: Mauricio Nicoletti Emani.

FRISONA MILCHSCHAF P.O. (Jurado: Ing. Agr. Marcos García Pintos – Sr. Matías Orihuela).

Gran Campeón: Mundanil SRL.

Gran Campeona: Mundanil SRL.

SUFFOLK (Jurado: Sr. Jose Rafael Gorozurreta – Sr. Francisco Gorozurreta).

Gran Campeón: Pio Segredo

Gran Campeona: Pio Segredo

ILE DE FRANCE (Jurado: Ing. Javier Echeverría).

Gran Campeón: Rubio Barbachan Hnos.

Gran Campeona: Rubio Barbachan Hnos.

SOUTHDOWN P.O. (Jurado: Ing. Marcos García Pintos).

Gran Campeón: Horacio Castells Montes.

Gran Campeona: Horacio Castells Montes.

CORRIEDALE P.O. (Jurado: Sr. Rodrigo Granja – Sr. Jose Zugarramurdi).

Gran Campeón: Cuñatai Pora SA.

Reservado Gran Campeón: La Lucha de Echeverria.

Tercer Mejor Macho: Suc. Federico Stirling.

Gran Campeona: Cuñatai Pora SA.

Reservada Gran Campeona: María Soledad y Alejandro Tedesco.

CORRIEDALE

Gran Campeón: El Piramidal SG

Reservado Gran Campeón: Mauricio Menendez.

Tercer Mejor Macho: Suc. Gerardo García Pintos.

Gran Campeona: Jorge Rodriguez Britos.

Reservada Gran Campeona: Wilma Camacho.

IDEAL P.O. (Jurado: Sra. Agustina Álvarez – Sr. Víctor Álvarez).

Gran Campeón: Santa Ines SG.

Reservado Gran Campeón: El Progreso de Lorenzelli.

Tercer Mejor Macho: Salpay SA.

Gran Campeona: El Progreso de Lorenzelli.

Reservada Gran Campeona: Anita SG.

IDEAL

Gran Campeón: El Progreso de Lorenzelli.

Reservado Gran Campeón: Salpay SA.

Tercer Mejor Macho: Salpay SA.

Gran Campeona: El Progreso de Lorenzelli.

Reservada Gran Campeona: Anita SG.

Tercer Mejor Hembra: Anita SG.

MERILIN (Jurado: Ing. Marcos García Pintos – Sr. Javier Da Silveira).

Gran Campeón: Bernardo Nadal M.

Reservado Gran Campeón: Oscar E. Ilundain.

Tercer Mejor Macho: La Loma SG.

MERILIN P.O.

Gran Campeón: Bernardo Nadal M.

Reservado Gran Campeón: Gabriala Fiandra Mailhos.

Tercer Mejor Macho: La Coronilla SG de Sanguinetti Gallinal Hnos.

MERINO AUSTRALIANO (Jurado: Sr. Juan M. González).

Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Reservado Gran Campeón: Suc. Arturo Aguerre.

Tercer Mejor Macho: Los Tordos S en C.

Gran Campeona: Douglas Cortela.

Reservada Gran Campeona: Ibirapita de Correa Hnos.

MERINO AUSTRALIANO P.O.

Gran Campeón:Los Tordos S en C.

Reservado Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Tercer Mejor Macho: Los Tordos S en C.

Gran Campeona: Douglas Cortela.

POLL MERINO AUSTRALIANO

Gran Campeón: Suc. Arturo Aguerre.

Reservado Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Gran Campeona: Ibirapita de Correa Hnos.

POLL MERINO AUSTRALIANO P.O.

Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Reservado Gran Campeón: Los Tordos S en C.

MERINO DOHNE (Jurado: Dr. Pedro Scremini – Sr. Jose Gereda).

Gran Campeón: Capurro Barcia Hnos.

Reservado Gran Campeón: El Piramidal SG.

Tercer Mejor Macho: Capurro Barcia Hnos.

Gran Campeona: Juan A. García Pintos y A y E Stolovas Hnos.

MERINO DOHNE P. DE O.

Gran Campeón: A y E Stolovas Hnos.

Reservado Gran Campeón: Juan A. García Pintos y A y E Stolovas Hnos.

Tercer Mejor Macho: Alejandro Noboa.

Gran Campeona: A y E Stolovas Hnos.

Reservada Gran Campeona: A y E Stolovas Hnos.

ROMNEY MARSH (Jurado: Dr. Jorge Bonino Morlan).

Gran Campeón: Juan Feo Nuñez.

Reservado Gran Campeón: Mario Ibarburu

Tercer Mejor Macho: Suc. Walter M. Damboriarena.

Gran Campeona: Juan Feo Nuñez.

Reservada Gran Campeona: Rodolfo Lugaro.

ROMNEY MARSH P.O.

Gran Campeón: Juan José Martinez.

Reservado Gran Campeón: Mario Ibarburu

Tercer Mejor Macho: Suc. Walter M. Damboriarena.

Gran Campeona: Pablo Alvez Cunietti.

Reservada Gran Campeona: Juan Feo Nuñez.

BORDER LEICESTER P. de O. (Jurado: Ing. Daniel Fernández Abella).

Gran Campeón: Federico Larrosa Duhalde.

Reservado Gran Campeón: Federico Larrosa Duhalde.

Tercer Mejor Macho: Juan M. Olivera.

Gran Campeona: Juan M. Olivera.

Reservada Gran Campeona: Francisco Ferber Folle.

BOVINOS:

ABERDEEN ANGUS (Jurado: Sr. Enrique Bonino).

Gran Campeón: Soc. Ganadera San Salvador LTDA.

Reservado Gran Campeón: Sierra Madera SA.

Tercer Mejor Macho: Suc. Nelson Bentancur «El Pobrecito».

Gran Campeona: San Gregorio Ganadera y otros.

Reservada Gran Campeona: Milkland LTDA.

Tercer Mejor Hembra: Frigorífico Modelo y otros.

HEREFORD (Jurado: Dr. Héctor Bonomi Danza).

Gran Campeón: El Baqueano SA.

Reservado Gran Campeón: Las Anitas de Alfonso.

Tercer Mejor Macho: El Baqueano SA.

Gran Campeona: Walter Carlos Romay Elorza

Reservada Gran Campeona: Ebatel SA.

Tercer Mejor Hembra: El Baqueano SA.

POLLED HEREFORD

Gran Campeón: Zaina SRL.

Reservado Gran Campeón: El Paraíso SG. de Bordaberry.

Tercer Mejor Macho: Soc. Gan. San Salvador y Carlos Pages.

Gran Campeona: Ganadera Inquieta

Reservada Gran Campeona: Agustín Alvarez Minetto

Tercer Mejor Hembra: J. Ernesto Alfonso e Hijos.

BRAFORD (Jurado: Dr. Marcos Berrutti).

Gran Campeón: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Reservado Gran Campeón: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Tercer Mejor Macho: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Gran Campeona: Cecilia Mailhos y Suc. de José Cassarino.

Reservada Gran Campeona: Stolovas Hnos.

CHAROLAIS (Jurado: Ing. Álvaro Díaz Nadal).

Gran Campeón: José Jorge de Boismenu.

Reservado Gran Campeón: Horacio Bianchi.

Gran Campeona: Horacio Bianchi.

Reservada Gran Campeona: José Jorge de Boismenu.

SENEPOL (Jurado: Sr. Javier Ezcurra).

Gran Campeón: Artigas Spagnolo, Rocío del Valle.

Gran Campeona: Artigas Spagnolo, Rocío del Valle.

Reservada Gran Campeona: Artigas Spagnolo, Rocío del Valle.

WAGYU (Jurado: Dr. Santiago Bordaberry).

Gran Campeón: Senfex SA.

Gran Campeona: Senfex SA.

LIMOUSIN (Jurado: Sr. Juan O. Godiño).

Gran Campeón: Viejo Pancho, Julio Severi.

Gran Campeona: Valentines Chicos, Andrea Viera.

POLLED SHORTHORN (Jurado: Dr. Hector Bonomi Danza).

Gran Campeón: Horacio J. Acosta Miraballe.

Reservado Gran Campeón: Suc. Walter M. Damboriarena.

Tercer Mejor Macho: Suc. Walter M. Damboriarena.

Gran Campeona: Horacio J. Acosta Miraballe.

Reservada Gran Campeona: Suc. Walter M. Damboriarena.

Tercer Mejor Hembra: Suc. Walter M. Damboriarena.

HOLANDO (Jurado: Ing. Alejo Guichón).

Gran Campeón: Sociedad Ganadera San Alberto.

Reservado Gran Campeón: Sociedad Ganadera San Alberto

Tercer Mejor Macho: De León, Duilio A.

Gran Campeona: Gurgitano Blumetto, José R.

Reservada Gran Campeona: Antognazza Hnos.

Tercer Mejor Hembra: Antognazza Hnos.

Gran Campeona SH: Antognazza Hnos.

Reservada Gran Campeona SH: Cuitiño, Luis A.

Tercer Mejor Hembra SH: Jorcín, Darío.

NORMANDA (Jurado: Sra. Isabel Chiarino).

Gran Campeón: Suc. Heber Tomás Lain.

Reservado Gran Campeón: Javier Pedro Barcena.

Tercer Mejor Macho: Orlando Charbonnier y flia.

Gran Campeona: Javier Pedro Barcena.

Reservada Gran Campeona: Javier Pedro Barcena.

Tercer Mejor Hembra: Johan Lecchini.

JERSEY (Jurado: Lic. Diego Machin Cladera).

Gran Campeón PI: Marcelo Cabrera Adan.

Reservado Gran Campeón PI: Marcelo Cabrera Adan.

Gran Campeona PI: Estefan Hermanos.

Reservada Gran Campeona PI: Bosque Frondoso S.A.

Tercer Mejor Hembra PI: Los Kiwis SRL.

Gran Campeona SJ: Bosque Frondoso S.A.

Reservada Gran Campeona SJ: Bosque Frondoso S.A.

Tercer Mejor Hembra SJ: Los Kiwis SRL.