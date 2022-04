Con una emotiva carta, familiares de Charly Ferreira recordaron los 15 años de su muerte

Ayer viernes se cumplieron 15 años de la muerte del joven Charly Ferreira. Fue el 22 de abril de 2007 que la Policía lo retiró del local bailable de Tropezón, y apareció muerto en la ruta 31 poco rato después. Desde ese momento, la familia no ha dejado de hacer reclamos y llevar adelante diferentes instancias judiciales a fin de aclarar los hechos. Pero hasta ahora, nada se ha aclarado.

Juan José Barreto, papá de Charly, dijo ayer a este diario que la familia decidió cambiar de abogado, por lo que ahora están al frente del caso los Dres. Pigurina y Basualdo. Además, informó Barreto que más allá de seguir esperando que se realice una serie de careos, que alguna vez fueron pactados pero nunca se concretaron, se aguarda que la Justicia convoque a declarar «a un testigo clave». Consultado específicamente a quién se refiere, dijo que «es una persona que se desempeñaba como guardia de seguridad en el baile aquella noche».

LA CARTA

Por otra parte, John Barreto, hermano del joven Ferreira, nos hizo llegar ayer la siguiente carta:

«Hoy hace quince años de la muerte de Charly Ferreira, muchos jóvenes que hoy tienen 15 años no tienen por qué saber la triste historia que vivió nuestra familia, creemos importante contarles para que no pase nunca más. Nosotros seguimos esperando respuestas de la policía y de la justicia. Decimos de la policía porque hasta ahora todo nos hace pensar que hay responsabilidad de la institución policial, no lo decimos nosotros, lo decía el Dr. Héctor Di Giacomo, Fiscal Letrado del Ministerio del Interior.

Hace quince años se destruyó nuestra familia, ya no fue lo mismo, recuerdo lo que me contó mi primo cuando llegó al lugar donde estaba mi hermano muerto, le dijo a la policía “ustedes lo mataron” y lo quisieron detener, salió llorando atravesando cuanta chacra había, con bronca, rabia y con ese dolor que es el mío. Solo pido que se descubra qué pasó y solo ahí podremos sentir un poco de alivio.

El relato es sencillo, la policía lo retira del baile de tropezón esposado arriba de la camioneta y unas horas más tarde aparece en la ruta muerto. Hace quince años se investiga y todavía ningún responsable. ¿El procedimiento policial fuel el correcto? ¿Como se realizan los procedimientos?.

Hay un testigo que nunca fue citado por la policía ni por la justicia que relata cómo lo retiraron e incluso que golpearon a mi hermano esa noche donde había mucha gente, pero hasta ahora nadie se animó a hablar, le pedimos que nos ayuden a aclarar la muerte de mi hermano para que nadie, nadie tenga que vivir lo que nos ha tocado a nosotros. Mis padres ya están viejos y deseo que no se vayan sin saber la verdad, también queremos que mi hermano pueda descansar en paz. Quiero agradecer a todos los valientes periodistas de Salto que siempre tuvieron presente la muerte de Charly Ferreira y en estos quince años siempre se comunican con mi padre.

En nombre de mi familia le decimos hace quince años a Charly Ferreira lo detuvo la policía y dos horas más tarde apareció muerto. Queremos Justicia». John Barreto