Con un respaldo de 49 años de trayectoria, Instituto Mundo Nuevo se propone que 2022 sea el mejor año

Muy próximo a cumplir nada menos que 49 años de vida y ubicado como siempre en Rivera 1644, Instituto Mundo Nuevo se apresta a comenzar un nuevo año con mucho entusiasmo. En diálogo con EL PUEBLO, su directora Margarita Baladassini expresó que para este 2022 “Mundo Nuevo se propone que sea el mejor año; ya camino a los 49 años del instituto, con propuestas nuevas, sólidas y muy actualizadas, y con un plantel docente que realmente está capacitado para brindar lo que decimos que brindamos, lo mejor”. Todo ese equipo de dirección, administrativos, docentes, no solo está muy bien coordinado por Leticia Baldassini sino además, al decir de Margarita, “está muy bien energizado para brindar lo mejor a los alumnos”.



El instituto se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo gracias a sólidos pilares de seriedad, responsabilidad y excelencia en capacitación, y ha sabido estar siempre a la vanguardia en la enseñanza que imparte. Sus aulas están impregnadas por las historias de todos los alumnos que pasaron por allí buscando capacitarse para abrirse nuevos horizontes, llenas de hermosos recuerdos de una impecable e ininterrumpida trayectoria de casi medio siglo. La conjugación de calidad humana y profesional en los docentes, ha sido otra de las claves del éxito.

Así conversaban con EL PUEBLO Margarita Baldassini, Directora, y la Coordinadora General, Leticia Baldassini:

-¿Prontos para empezar un año seguramente con algunas “marcas” que dejó la

pandemia?

Margarita: Venimos de dos años de pandemia donde hubo en todos los ámbitos mucho desánimo y pérdida de horizontes, entonces ante esa realidad, aquí está Mundo Nuevo buscando potencializar a cada persona, sea como sea que venga, con el estado emocional que traiga. Nuestra propuesta es desafiante, ¡podemos!, con una pandemia de por medio podemos sentirnos realizados. Mundo Nuevo trabaja presencial y on line. En tiempos de pandemia tuvimos que trabajar solo on line. Este año será un 75% presencial y un 25% virtual, sobre todo para aquellas personas que están en otros lados. Los cursos virtuales son más cortos, los presenciales son anuales. Claro que si la situación sanitaria nos indica que tenemos que volver solo a lo virtual, volveríamos. Pero es mejor lo presencial, porque el contacto con la persona es parte importante del aprendizaje.

-El respaldo de tantos años de trayectoria es uno de sus fuertes, ¿verdad?

Leticia: A veces puede parecer redundante cuando hablamos de la trayectoria del instituto, de los casi 49 años, pero es importante dejar en claro que ese es el sello, es casi medio siglo de trayectoria. Es un sello de garantía que da la institución frente al bombardeo de información y de capacitaciones que se ofrecen. Por supuesto, como siempre decimos, hay lugar para todos y las personas son libres de elegir, pero nuestro sello de garantía es la calidad de este instituto en casi medio siglo. Detrás de esta institución hay sólidos pilares que la sostienen. Todos los años estamos a la vanguardia viendo qué pide el mercado laboral, qué necesita la gente… Nosotros tenemos cursos muy buenos con una duración de 10 horas y cursos muy buenos con una duración de 150 horas. Hay capacitaciones acordes a las necesidades de quienes lleguen aquí.

-¿La cantidad de alumnos ha variado mucho a lo largo de estos años?

Margarita: Siempre nos mantuvimos con un alto porcentaje de alumnos, y si no tenemos más es porque la capacidad locativa no da para tanto. Tenemos claro que no hay que abarcar más de lo que se puede. No se puede confundir cantidad con calidad, es muy distinto trabajar en X negocio a trabajar en la enseñanza, en la educación. Cuando en la educación perdemos la calidad se nos viene todo abajo.

-¿Cuándo comienzan los cursos 2022?

Leticia: Durante todo este mes de febrero estamos en pleno período de inscripciones. En marzo empiezan algunos cursos y después se van sumando otros, depende el curso, por eso es importante que la gente consulte, que venga al instituto o se comunique al 473 35635, o por el celular 098 235 635. También estamos en las redes sociales y tenemos la página web mundonuevo.edu.uy.

-La seriedad ha sido siempre una característica de la enseñanza aquí…

Margarita: Sí, seriedad, que no es lo mismo que ceño fruncido, seriedad es hacernos cargo del alumno, y por eso le exigimos que comparta esa responsabilidad. El alumno es el protagonista, él tiene que decir qué año quiere tener, qué materias quiere aprobar. La institución, los profesores, dan conocimientos y herramientas, pero está la otra parte también, la conciencia del

alumno.

-¿Algún mensaje en especial para quienes estén leyendo esta nota y de repente evalúen la posibilidad venir a capacitarse a Mundo Nuevo?

Margarita: En la vida es importante no quedarnos con ganas, no hay que quedarse con decir “me gustaría hacer tal o cual cosa”, hay que decir “quiero, ya”. Entonces hay que tomar el teléfono y llamar a Mundo Nuevo, nunca quedarse con las dudas. El producto más escaso que tenemos es el tiempo, entonces a ese tiempo tenemos que ocuparlo en calidad, y la mejor inversión para la calidad es la capacitación, porque nos abre

horizontes.

PROPUESTAS DE

CAPACITACIÓN 2022 (PRIMER

SEMESTRE)

Administración y Gestión Empresarial, Administración y Empresarial Avanzado, Gestor Contable, Educadora en Nivel Inicial, Community Mannager, Marketing Turístico, Marketing Digital, Gestión Comercial y Atención al Cliente, Archivo (general), Informática (diversas propuestas), Teletrabajo, Secretariado Jurídico y Notarial, Recursos Humanos (Relaciones Humanas, Personalidad y Comunicación), Digitación computarizada.

Se trabaja en talleres con diferentes temáticas: Gestión de dinámica de grupos, Psicomotricidad, Títeres y Teatro, Autoestima y Seguridad, Liderazgo, Marketing y Ventas, etc.

Capacitación a empresas en diferentes áreas, entre otras: Recursos Humanos, El cliente de hoy, Marketing-Conocer fortalezas y debilidades de la empresa, Liderazgo-El perfil del líder y del mando medio.