Gedeao Pereira

En diálogo mantenido ayer, el Programa Actualidad Agropecuaria, con el Presidente de la poderosa FARSUL, Federación de Agricultores de Rio Grande do Sul y Vicepresidente de la CNA, Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil, Gedeao Silveira Pereira, señaló que el agronegocio de Brasil realmente está muy preocupado y eso no nos gusta porque las políticas que propone Lula, son muy contra el agronegocio. Estamos en un compás de espera, porque las declaraciones de Lula luego de conocerse el resultado electoral no fueron buenas. Nos preocupa los ataques a la propiedad privada, al derecho de propiedad que para nosotros es innegociable. Hay que ver que Lula es un hombre con un pasado muy feo, extremadamente feo, que llegó nuevamente a la Presidencia de Brasil.

MALAS

ADMINISTRACIONES

Como se sabe los gobiernos de Lula tuvieron dos mandatos, 8 años, con 6 años de Dilma Russeff, impuesta por Lula en el Gobierno.

Todos saben lo que fueron los gobiernos del PT en Brasil, principalmente por el problema de Petrobras, y la cantidad de dinero que sacaron del país, incluso para favorecer otras dictaduras en Latinoamérica y en el África, con plata del pueblo Brasileño. Esta película nosotros ya la vimos. Nuestro miedo es que se vuelva a eso.

Lula no ha sido perdonado por la Justicia aún, fue juzgado y condenado por unanimidad y con una maniobra del Supremo Tribunal Federal, otorgándole una especie de protección, que le permitió llegar a esta instancia. Pero repito el no ha sido juzgado ni perdonado por todo lo que ha hecho.

Esto nos trae una duda muy grande de lo que pueda ocurrir en el futuro. Esto nos preocupa así como la gran incertidumbre que hay en todo el país. No sabemos qué va a pasar a partir del 1 de enero, pero ya hay repercusiones en los mercados que comenzaron el día en forma muy negativa.

RIO GRANDE DO SUL

En este sentido señaló que en lo que hace a Rio Grande do Sul, señaló que hubo cosas importantes. En San Pablo un lugar clave se dio una derrota del PT, lo mismo que en Río Grande, donde fácilmente ganó la corriente que pertenece a la actual administración, con Eduardo Leites, que logró continuar en la Gobernación. Fue un muy buen Gobernador y ganó por amplia mayoría. Con referencia al Mercosur, Lula señaló que piensa hacer más acuerdos con otros países. Creo que eso está bien, cuanto más acuerdos tengamos con el mundo mucho mejor. En ese sentido, Bolsonaro no hizo mucho, algunos tratados o intentos con Europa, pero creo que en ese sentido hasta se empeoró. Creo que tenemos que hacer tratados de libre comercio con otros bloques, principalmente con los países de Asia.