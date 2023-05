Con un llamado a «soltar» libros sin uso, Uruguay festejará su Día del Libro

Con un llamado a «soltar» ese día los libros guardados que nadie lee para dejarlos en plazas, esquinas o asientos del transporte público, Uruguay lanzó este martes las actividades con las que el 26 de mayo festejará su Día Nacional del Libro.

Inspirada en otras similares organizadas en el mundo, la campaña «Dejá un libro, llevate un libro» centrará las celebraciones del país suramericano en el día en que cada año se conmemora la fundación de la Biblioteca Nacional, que este 2023 cumple 207 años.

El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo da Silveira, en una fotografía de archivo. EFE/Jesús Monroy

Así lo destacó durante el acto de lanzamiento celebrado en la sede de la histórica Biblioteca en Montevideo su director, Valentín Trujillo, quien dijo que mayo es un mes «muy especial» para la institución fundada en 1816.

En tanto remarcó que para la Biblioteca «el pasado constantemente es presente», pues cuenta con «uno de los mayores acervos históricos y archivísticos» del país, Trujillo dijo que el día en que se concretará la segunda edición de esta campaña estará enmarcado dentro todo un mes de actividades.

El mismo día, acotó, se dará visibilidad al rol editorial de la institución mediante la presentación de tres volúmenes creados con la reciente restauración de la histórica imprenta La Galatea, del matrimonio de Amanda Berenguer (1921-2010) y José Pedro Díaz (1921-2006), escritores de la denominada generación del 45.

Además de presentar las obras, un ensayo titulado «Historia de La Galatea», un volumen de cuentos bajo el nombre de «Contra el murallón» y una antología poética llamada «Otro 45», la Biblioteca Nacional tiene previsto un volumen de cuentos inéditos del autor de los himnos uruguayo y paraguayo, Francisco Acuña de Figueroa.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, resaltó durante el lanzamiento la importancia de la campaña de intercambio de libros promovida por su cartera, a la que, puntualizó, le gusta denominar «Suelta de libros», pues, dijo, desde su logo la iniciativa «asocia soltar un libro con soltar un pájaro».

«Un libro que está quieto en un anaquel sin que nadie lo mire durante años (…) es un libro que está prisionero y que no tiene vida», indicó, a lo que enfatizó que la idea es revertirlo.

«No es un condicional, me puedo llevar un libro aunque no haya dejado nada o puedo dejar un libro y no llevarme nada, lo importante es que haya movimiento y que eso pase en lugares públicos, en la calle, en plazas», remarcó, a lo que detalló que empresas e instituciones aliadas donaron ya miles de libros.

A estos, que estarán circulando ese día y unos audiolibros previstos para personas ciegas, Da Silveira pidió que se sumen los del público para que cada año «muchas más gente se sume a la fiesta».