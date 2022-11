Con un balance muy positivo dio cierre la 23a Fiesta del Inmigrante

Días pasados se dio cierre en el Puerto de Salto a la “23ª Fiesta del Inmigrante”.

“Como Unión Inmigrantes Salto, no nos queda más que agradecer la integración, la colaboración, participación de: autoridades locales y diplomáticas, la prensa, empresas públicas y privadas, familias como público ò como protagonistas llevando a sus hijos a acompañar este aporte de culturas, que benefician y estimulan a desarrollar su crecimiento académico, se lo puede encontrar en ésta propuesta cultural, que seguimos manteniendo gratuita, apolítica, arreligiosa, y abierta a todo público.

Seguramente una vez más se nos ha planteado nuevos desafíos, y en ésta oportunidad de la 23ª. Fiesta del Inmigrante, a continuación de una pandemia que casi nos saca de circuito, hubo que hacer malabares, con la experiencia acreditada de 23 años en la agenda de Salto, para que todo saliera aceptablemente excelente como tradicionalmente veníamos acostumbrados y construyendo” expresó Elizabeth Widmaier a nuestra redacción.

Widmaier destacó: tuvimos que compartir un espacio en el momento de gestión privada y más que agradecidos por la gestión del Maestro Jorge De Souza para la Muestra Cultural en Mercado 18 de Julio.

No previmos con anticipación que el espacio era compartido, y la reducción del mismo, para más sillas, independientes del emprendimiento privado y escenario para actuación de danzas y coros.

Seguramente que se tendrá que tener en cuenta para años venideros, pidiendo las disculpas a los que incomodó ésta situación y agradeciendo la comprensión. Recordemos que trabajamos sin fines de lucro, honorariamente, porque entendemos que tenemos que generar éstos espacios, para el disfrute, con los recursos con que nos apoyen.

Lo bueno, que a pesar de ello vimos caritas de niños felices y familias muy agradecidas por esta oportunidad, que fue más allá de la logística, y hace que valga siempre la pena ponerle el pecho a la bala.

Cómo así también las vimos en el desfile por calle Uruguay y en el cierre en el Puerto de Salto.

El trabajar este año, haciendo equipo con emprendimientos privados, le dio otra dimensión a nuestra fiesta. Y como dicen No hay mal que por bien no venga….nuestra fiesta creció y seguramente seguirá creciendo…porque Salto se lo merece.

Creo que no hay perder la esencia, que es difundir la cultura de las etnias que integran y son parte de la cultura uruguaya y sigue cambiando; con los aportes de migraciones más nuevas. Lo bueno que se puede convivir en PAZ.

Uruguay ha dado grandes ejemplos de ello a través de la historia, con sus políticas de desarrollo y cooperación.

Un okey con la presencia del Embajador de Alemania, un ok a la Cónsul de Argentina, un ok a Salto Grande, un ok al Mercado 18 de Julio, un ok a Casa Diocesana, un ok a todas las familias y público que nos acompañaron.

Próximo año los esperamos el primer miércoles después de semana de turismo a las 18 Hs. En Casa Diocesana. Primera reunión 2024. Unión Inmigrantes Salto. Elizabeth Widmaier- RRPP.