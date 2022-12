Con Sergio Mario Hornos Vagner – Más de treinta años de trayectoria

Nuestros Comunicadores

“El actualidad estoy volcando mis conocimientos y experiencia”

Sergio Hornos Vagner (61) nació en Salto y concurrió en su época primaria los seis años al Colegio Santa Cruz y al Liceo No. 3 de la Zona Este. Nos cuenta que los recuerdos que guarda de su infancia y adolescencia son verdaderamente hermosos hasta sus doce años cuando experimentó un duro revés en su vida al fallecer de cáncer su padre. “Fue una infancia muy linda, con las carencias que teníamos en mi casa. Mi padre era ferroviario y mi madre ama de casa” – rememoró. Comenzó su carrera profesional en el año 1982 y su trabajo se fue afianzando hasta proyectar su performance en el exterior.

A pesar de las necesidades que se dieron en su entorno familiar, Sergio Mario Hornos destaca que sus progenitores siempre le dieron todo. “Nunca faltaron los Reyes. Con un sacrificio enorme nos daban esa ilusión. Somos tres hermanos… yo soy el mayor… luego viene un hermano menor y una hermana mucho menor”

Sin dudas marca una infancia llena de recuerdos con una escuela que nos dio una buena formación, un liceo al que le tengo un afecto enorme porque participé en coros, atletismo y fútbol… la adolescencia fue una etapa maravillosa”.

– ¿Cómo y cuando comienza su historia con la comunicación?

– “Se puede decir que comenzó cuando era muy pequeño… era en ese entonces como un impulso. Como mi padre era ferroviario, nosotros viajábamos seguido. Él iba a hacerse el tratamiento al Hospital Británico a raíz de su grave enfermedad. Lo acompañábamos toda la familia y nos quedábamos en la localidad de 25 de agosto, lugar donde vivía mi abuela paterna. Entonces mi padrees iba a Montevideo o nosotros nos íbamos a Montevideo con él y siempre viajábamos en tren. Recuerdo que cuando íbamos en los dormitorios – ya que mi padre como funcionario ferroviario tenía derecho a los dormitorios – íbamos los cinco en cuatro cuchetas . Mi madre dormía con mi hermana que era pequeña…. mi hermano y yo en las camas de abajo mirando por la venta y cuando llegábamos a Montevideo veníamos los carteles publicitarios y empezaba a leerlos en voz alta. Mi hermano me pedía que me callara (risas). Creo que en ese momento fue cuando nació mi pasión por transmitir algo con la voz… estamos hablando de que en ese tiempo tenia siete u ocho años…. ya leía bien y me encantaba practicar con los carteles publicitarios que estaban a la vera de las rutas y a la vera de las vías del ferrocarril, llegando a la Paz (Canelones), Progreso y otros parajes. Empero realmente empecé a vivir la comunicación cuando era discjockey de Makennon y allí se me dio la oportunidad de hacer un programa exclusivo para la discoteca donde se pasaba mucha música y también había que hablar. Esos fueron mis primeros pasos en la Emisora Del Lago cuando los dueños de la discoteca Makennon contrataron un espacio y yo era el locutor.

Luego estudié locución con mi querida maestra en mi profesión Alma Rolla Pizzorrno, Directora de CW35 Radio Paysandú. También fue locutoria de CW39 y Radio Colonia. Fue la profesora de Víctor Hugo Morales y tantos otros profesionales que hoy están en la Argentina. Allí hice mi formación de dos años, egresando de la academia como locutor e informativista. Luego seguí mis pasos en la radio y también vinculado a a música”.

Haciendo una mirada retrospectiva,Sergio recuerda sus primeros pasos en Radio Tabaré junto a Oscar Amaral, donde Inocencio Di Giacomo era el director de la radio y les brindó un espacio. “También trabajé como operador locutor en Radio Tabaré. A las cinco de la mañana tomaba el turno… fueron momentos muy lindos como operador… posteriormente vino el curso de locución y el trabajo de la discoteca que fue mi disparador.

En aquel entonces no existían las FM y en Radio Tabaré, Sergio Hornos estaba al frente del programa “Modulando Música” junto a Oscar Amaral. Los estudios estaban ubicados en calle Larrañaga donde hoy están los estudios de Cable Visión Salto. El programa también era transmitido en la emisora “Charrúa” de Paysandú. “Ese programa lo hacíamos los fines de semana sin ganar ni un solo peso, a pura vocación y en el sentir que estábamos haciendo radio… era nuestra paga.

Cuando Sergio Hornos retorna de Australia – lugar donde residió por un tiempo – trago un bagaje de conocimientos; me capacité en aquel país en el área audiovisual y me traje un equipamiento y de inmediato comencé a trabajar. Mis primeros trabajos fueron en el ámbito publicitario para una cabaña de cría de merinos, la cabaña San Carlos, que hoy ya no tiene el mismo dueño el Dr Carlos Forrisi. Junto a Luis Andiarena hicimos un equipo e hicimos las primeras publicidades sobre los remates de merino australiano, para la televisión y todo ese trabajo se transmitía en Canal 8, único medio televisivo de esa época.

– Una experiencia que lo haya marcado en el plano profesional…

– “Sin dudas que fue mi paso por la televisión cuando hacíamos el programa Un Salto al país con la conducción de Carlos Ardaix y la producción de Silvio Previale, La Dra Noma Malet y Celeste Finozzi. Yo hacía la realización para televisión en VHS y Silvio Previale se encargaba de la producción artística.

Creo que fue la experiencia más fuerte que tuve porque considero que tampoco fue muy producente para mi carrera porque ya no tenía cómo subir cuando ya había jugado en divisionales más alta”.

-¿También hizo trabajos para el exterior?

– “Ciertamente… para Rede Globo con la productora Zoom que hoy está a cargo de mis dos hijos, principalmente Valentín Hornos que maneja la producción audiovisual junto a Nicolás. El trabajo para Rede Globo de Brasil fue cuando las eliminatorias que jugó Brasil tuvimos que ir a cubrir al estadio Centenario un trabajo para esa cadena brasileña. En estos momentos estamos haciendo un documental que va para los Estados Unidos sobre un señor que tiene noventa y cinco años y continúa trabajando en el campo. Nos contrataron desde los Estados Unidos para hacer dicho trabajo”

– ¿Nuevos proyectos?

– “En este momento mi proyecto principal es que mis hijos puedan vivir del trabajo vinculado a lo audiovisual y a las publicidades. De hecho lo están haciendo. Se hizo también un video clip que fue para Qatar con los jugadores de la selección. He llegado a una etapa de mi vida que estoy volcando mi experiencia y a la empresa, acompasando a la tecnología donde mis hijos hoy por hoy son los protagonistas. Estoy dedicado a la televisión en la conducción como corresponsal del noticiero Montecarlo Telenoche y Primer Plano del Canal 4 de Salto. A su vez en el programa de Mundo FM”.