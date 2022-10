Con Salto Nuevo-Ferro Carril y Ceibal-Universitario. Sin escapes; ¡saberlo!: será sofocante sábado

Sofocante sábado, porque sofoca la necesidad de ganar. Sofocante sábado, porque las urgencias están planteadas.

Sofocante sábado, porque en los partidos que se van jugando en esta última fecha de la primera rueda, le reflota la ilusión a algunos y obliga a otros.

Ahí está el caso de Salto Nuevo y Ferro Carril. Porque si Universitario derrota a Ceibal en el partido de segunda hora y la franja gana, se producirá empate en la primera posición del Acumulado, a falta de 15 puntos de la segunda rueda, desde el momento que los equipos serán divididos en serie.

Sin escapes además, para el complemento de última con Universitario-Ceibal. El Ceibal de la punta y del invicto. Mientras Universitario no llega sobre rieles en materia de rendimiento, pero tiene inmejorable chance de recuperar imagen.

PADECER O NO

Lo de Salto Nuevo de arranque, a la medida de un fin: sumar para que no deje de mezclarse en la nómina de los que aspiran al ingreso en zona de play off. Mientras Ferro Carril es la consigna permanente. Más allá de bajas en el equipo o merma de rendimiento, es siempre el funcionamiento básico que no le falta. Y con Javier Vargas arriba, la ocasión hace al goleador. ¿En qué medida Salto Nuevo no lo padece? Esa es la cuestión.

A la luz de lo descrito, ¿cómo no suponer que será sofocante sábado? Y seguro, que lo van sabiendo. Seguro.

A LA CANCHA

Sábado 29 de octubre.

Campo de juego: Parque Dickinson.

19:15 hrs. Salto Nuevo – F. Carril. Árbitros: Rolando López, Jonathan Guglielmone, Johan Ghelfi.

21:45 hrs. Ceibal – Universitario. Árbitros: José de los Santos, Mauricio Revuelta, Ignacio Sañudo.

Parciales de S. Nuevo y Universitario ingresan a la tribuna España, de F. Carril y Ceibal a la Irazoqui.

NAHUEL MACHADO- Volanteando o resolviendo en ofensiva. Una clave de verdad.