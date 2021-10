Con Salto Fútbol hay que atreverse en la definición: el gigante del norte

No pierde de visitante y está a un punto de la punta

Para Salto Fútbol Club, el de ayer ante Mar de Fondo, constituyó el cuarto partido en condición de visitante y la tercera victoria alcanzada. De 12 puntos en Montevideo, rescató 10. Batió a Los Halcones (3-0), a Alto Perú (4-0) y ahora ante Mar de Fondo (2-0- Hay que tener en cuenta el empate 1 a 1 ante Huracán Buceo. Por lo tanto, 10 goles a favor y tan solo uno en contra.

Aunque no es poco el trecho que resta para la conclusión del torneo de la Primera División Amateur, ¿por qué no atreverse en la definición?: SALTO ES EL GIGANTE DEL NORTE, superando los puntajes de todos los restantes equipos del Interior que afrontan la instancia.

Hay que tener en cuenta que ayer en el marco de la nueva fecha, el puntero de la serie en que juega Salto Fútbol Club, Bella Vista, cayó a manos de Huracán Buceo por 1 a 0. Por lo tanto en la tabla general, los «papales» con 16 unidades y Salto 15. Tan solo un punto debajo.

Ante Mar de Fondo, la dureza del trámite en varios pasajes. Salto se fue ganando 1 a 0 el primer tiempo, por gol del zaguero Nicolás Morales. En los 38′ del complemento, para el equipo de Joaquín Burutarán llegó el segundo a través de Darío Giovanoni, clave para consolidar la imposición que permite darle curso a la ilusión de ascenso. Después de todo el objetivo es ese y al equipo «naranja» no le faltan razones para creer que se puede. Los 15 puntos sostienen el querer.

UNA TARDE DE VICTORIA

El partido se enmarcó en la séptima fecha de la primera rueda, con Salto incluyendo a Jorge Fleitas; Jean Michell Palacio, Nicolás Morales, Christian Luna, Franco Matías Bentín; Agustín Pereira Das Neves, Alejandro Pintos, Juan Gabriel Silvera, Emiliano Maciel; Federico Pereira y Darìo Giovanoni.

Relevos: Leonardo Fagúndez, Nahuel de León, Facundo Moreira, Bruno Camargo, Nahuel Serrón, Gino Sandiano, Agustín Pintos, Facundo Gómez, Federico Estrella y Elbio Conti.

LA CARA DEL FUTURO

La delegación salteña permanecerá en el sur, alojada en el Complejo Medina (departamento de Canelones), teniendo en cuenta que el miércoles enfrentará a Miramar Misiones. El domingo en tanto, el partido esencial, desde el momento que en el Parque Juan José Vispo Mari enfrentará a Bella Vista. El más factible horario, no será otro que el de 15.30′.