Con Rodolfo Melo Figueroa: “Cada obstáculo sorteado me llevó a crecer y a creer en mí”

Nuestros Comunicadores

Rodolfo Melo Figueroa (68) nació en Villa Constitución y se crió en barrio Ceibal. Concurrió a la Escuela No. 7 y luego cumplió sus estudios secundarios en la Universidad del Trabajo (UTU), donde se formó en Mecánica.

“Mis primeros pasos en la comunicación fue en un programa de Radio Salto conducido por Carlos Ardaix en Azahares de mi Ciudad. Estaban solicitando corresponsales el interior del departamento… me gustó la idea y envié grabaciones con actividades sociales, culturales deportivas de la Villa – rememoró el comunicador.

Rodolfo considera que en la actualidad es todo un gran reto poder vivir pura y exclusivamente de la comunicación y poder realizar periodismo de investigación resulta muy oneroso. Hoy por hoy dar a conocer una opinión también es una puerta abierta a situaciones complejas, puesto que la sociedad está muy susceptible. Rodolfo siente que la televisión es un ámbito donde pudo dar rienda suelta a su vocación y es un medio que le permitió crecer y desplegar todas sus competencias profesionales. Nuestro entrevistado cree fervientemente en una fuerza superior, que la ha permitido sobreponerse en las situaciones difíciles y renovar sus fuerzas para seguir adelante. Su familia ha sido el pilar fundamental en todos sus proyectos, de hecho en sus programas ha integrado a sus hijos y esposa, dando ese toque familiar que es preferencia de varios seguidores. Dentro de sus proyectos está continuar con dos programas por los que ha trabajado incesantemente para mantenerlos en pie, cosechando la aprobación de un público fiel que sigue sus emisiones desde hace varios años.

Rodolfo nos cuenta que en época de pandemia se vivieron momentos muy especiales… llevando adelante sus dos programas con todos los cuidados y las medidas necesarias para evitar el contagio. “En esos momentos el programa sirvió como una compañía a todas las familias que nos siguen… tanto con Carnavaleando como con Te convido amigo”.

– ¿Qué recuerdos mantiene de esos primeros tiempos en la comunicación?

“Había realizado un curso por correspondencia en la Escuela Latinoamericana de Periodismo en Buenos Aires, donde enviaba mis grabaciones. Posteriormente se las envié a Carlos Ardaix y a su esposa Pelusa y les gustó. De esa forma comienza mi historia con la comunicación”.

– ¿Qué lectura hace del periodismo actual?

– “Es que uno no puede vivir realmente de esa profesión…. principalmente el periodismo de investigación es muy costoso.

Quienes trabajamos para hacer un programa, se torna muy difícil… entonces nos cansamos de intentar hacer algo distinto y nos conformamos por hacer lo que hacen casi todos…. hablar, hablar y hablar.

El preguntar y re preguntar…. cuesta brindar una opinión… es muy arriesgado, teniendo en cuenta que la población está muy sensible”.

– Cuéntenos sobre su desempeño profesional en el campo de la comunicación…

– “Uno de mis programas que se lleva adelante desde hace 28 años es Carnavaleando. Primeramente realicé un programa de carnaval en radio Regional de Villa Constitución con mi señora Beatriz y Jacinto Barrios, un programa intitulado Rumor de Parche.

Cuando me mudé para la ciudad intenté sacar un programa para difundir el carnaval salteño. Me arriesgué y pasé a la televisión.

Hablé con Paulino Delsa, representantes de Tevemundo y comencé a armar un programa piloto… fue todo un desafío pues me llevó como tres meses organizarlo. En ese entonces habían pocas cámaras y las conseguía prestadas los domingos al mediodía. Significaba un gran trabajo buscar las notas y grabarlas en el Parque Harriague.

A los quince días ya me dieron la posibilidad de realizar el programa de una hora por semana por solicitud de la gente, Hoy en día lo llevan adelante Natalia y Gastón al programa Carnavaleando, segunda generación. El otro programa que llevo adelante se llama Te convido amigo”.

– ¿Qué siente al hacer una mirada retrospectiva?

– “Me siento orgulloso del camino recorrido… cada obstáculo sorteado me llevó a crecer y a creer en mí; mi familia fue un puntal fundamental en mi camino… mi esposa Beatriz, mis dos hijos Natalia y Gastón…. mis hijos políticos Federico y Camila… mis seis nietos Thiago, Agustina, Guadalupe, Olivia, Salvador y Bernardino. La mayoría de ellos también se inclinan por la comunicación.

– Proyecto actual…

– “Incorporamos al programa Te convido Amigo un nuevo segmento a los ya existentes. Damos a conocer historias de de los barrios salteños. Un desafío inmenso pues requiere mucho trabajo de investigación… no obstante, lo hacemos con gusto”.

-Proyecto futuro…

– “Poder continuar con esos dos productos que tenemos y elaborar un libro con todas las historias compartidas.

Una reflexión final….

– “Los sueños están para cumplirlos… algunos les cuesta menos… a mí se me hizo muy dificultoso pero nunca bajé los brazos… recuerden que venía del interior. Creo en una fuerza superior que me levanta y me da ánimos para seguir adelante”.