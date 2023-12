Con participantes de diez departamentos Miss Años Dorados promete ser un evento inolvidable

Tercera edición

El próximo domingo 3 de Diciembre en instalaciones del complejo Villa España, se va a desarrollar la tercera edición del evento Miss Años Dorados que lleva adelante el equipo conformado por la empresaria de la moda Adriana Bentancour , Evangelina Lechini modelo y Angelo Chapino.

Este año el evento tiene un fin solidario para lo cual también se cuenta con la donación de un vestido de fiesta creación del diseñador Juanjo Ferraro.

«A raíz de que al tener mi emprendimiento de ropa femenina siempre hacía desfile con clientas y amigas de estilos diferentes de señoras que en principio eso fue muy criticado pero después se volvió como una moda, y a raíz de todos esos desfiles se fue generando un vínculo con todas estas clientas amigas y ahí dije por qué no hacer un certamen», contaba a EL PUEBLO Adriana Bentancour.

«Yo estaba muy vinculada con quien era el encargado de marketing de Salto Hptel y Casino Pedro Areta con el cual tengo un afecto y un cariño muy grande , y gracias a Pedro se pudo cristalizar el primer Miss Años Dorados en el año 2019 en Salto y hasta el nombre en realidad surge a través de Pedro Areta «

La primera edición se comenzó a organizar en el 2019 y se llevó a cabo en Enero del 2020 .

«Esa primera edición fue un éxito rotundo con 25 participantes . Llegaron desde Dolores- Soriano , que no sabemos cómo se enteraron , Gabriela Paz y Carmen Rodríguez , y bueno hermoso la verdad , una experiencia hermosa . Después comienza la pandemia y no se pudo realizar hasta el año pasado «

MAS ALLA DE LA BELLEZA

La esencia de Miss Años Dorados va más alla de evaluar la belleza de las mujeres de más de 50 años que participan.

«En realidad no es un certamen de belleza , son otras cosas que se evalúan y se ven de la mujer es este certamen que trata de empoderarnos entre todas , de la resiliencia que tenemos todas las mujeres que somos una guerrera , y no es que seamos feministas no , es que simplemente destacar esas cosas . A su vez se realiza un desfile de moda y hay una pasarela pero te diría que sus historias de superación que es de los aspectos fundamentales que se toman en cuenta. Es la actitud de la participante y la resiliencia , esos son creo que los dos items más importantes , después va a venir la simpatía , la elegancia , pero a la hora de evaluar eso es lo que más importa «

Adriana agregó que todo se » hace a pulmón y con mucho sacrificio , con el apoyo de empresas privadas que están ahí ayudando y apoyando .»

En esta oportunidad llegan aspirantes de Montevideo , de Shangrilá, de Canelones ,Río Negro, Treinta y Tres , Dolores – Soriano y de Bella Unión cuatro participantes , y de Villa Constitución , además de las salteñas ciudad.

Cada aspirante viene por su cuenta ,pero Adriana trata de vincularse y solucionarle con lo que esté a su alcance en cuanto a alojamientos «porque también hay que tener recursos para eso y nosotros no los tenemos. A dos compañeras se le pudo solucionar el tema de estadías pero a las otras 8 no o sea ellas se cubren su estadía y sus pasajes y algunas vienen hasta con su familia . Muchas no conocían Salto entonces va a ser una oportunidad para ellas también que se vienen por el fin de semana para conocer termas , conocer Salto y bueno la verdad que muy contenta tanto yo como la organización .»

PARTICIPACION DE TALLERES

Las aspirantes a Miss Años Dorados 2023 tambiém vienen participando de diferentes talleres para su mejor desenvolvimiento en el evento.

«Lo que pasa que cuando se llega a los 50 ,que es lo que trata este evento, la mujer ha pasado por muchas cosas a lo largo de su vida , ya se ha realizado profesionalmente , o tiene sus hijos , sus nietos y siempre se ha postergado en sus en sus sueños o en sus cosas ,entonces el primer año me di cuenta fue de todas esas carencias y el año pasado era un pendiente que yo tenía que ellas pudieran tener talleres para poder ayudarlas desde la psicología , del no tener miedo a salir en una pasarela porque tengas una pancita , por tu nariz , por la rodilla , por esas pequeñas cosas por las que a veces nos acomplejamos sin sentido, entonces un poco de eso se trata los talleres , de disfrutar el momento , de que no es un certamen de belleza , de que acá ganamos todas porque se forman grupos humanos que no te puedo explicar , y eso eso es lo importante.»

Además de los talleres con las licenciadas en sicología se realizó un taller de fotografía con Marcelo Cattani, » al cual le agradecemos muchísimo. Marcelo les estuvo brindando herramientas no de cómo sacar una foto sino de la postura frente a una cámara de fotos o de una cámara de video porque también a este este evento se lo televisa , entonces en eso se enfocó el taller de Marcelo Cattani «

Por otra parte se realizó un taller de nutrición a cargo de Angelina Piastri «enfocado desde la salud y no desde la estética. «

UN EVENTO SOLIDARIO

Este año Miss Años Dorados tiene un componente solidario por lo que se espera un lleno total del espacio Villa España.

«Nos gustaría que el complejo estuviera llenito y explotado de gente porque también queremos ayudar , queremos que nos ayuden a ayudar esa es la consigna , ayudar a una organización y para ello las entradas están a la venta a un costo de $500 con la silla incluida y cualquiera de la organización tiene las entradas o de las participantes de acá de Salto también , todas tienen las entradas para vender . Es comunicarse por redes sociales o por teléfono.»

«Se trata de un evento en realidad muy emotivo , muy cuidado, con música , luces , todos los detalles para que salga un producto muy prolijo y en las mejores condiciones . Va a estar Silvanita Leivas que es una emprendedora gastronómica que va a estar en el evento con sus propuestas que son deliciosas va a elaborar productos muy accesibles y prácticos este para consumir .

Se va a contar con la presencia en pasarela de Sofía González Reina Nacional del Trigo, luciendo el vestido creación de Juanjo Ferraro.