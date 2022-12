Con participantes de Argentina y de todo el Uruguay , demostró que es una actividad prometedora.

Exitoso Primer Campeonato de Boga en Salto

Tal como se había anunciado en su momento, ayer domingo 18 de Diciembre se realizó el Primer Campeonato de Pesca de la Boga. Tuvo lugar en la zona de exclusión de la represa de Salto Grande, en el parque Martín José.

Unas 75 lanchas con tres integrantes cada una fueron las protagonistas de este evento que queda marcado en la agenda anual de las actividades deportivas y turísticas del departamento.

La Intendencia de Salto acompañó con la logística, acondicionando el lugar, colaborando con la limpieza y mantenimiento del parque y su calle de ingreso, y adecuando la rampa de bajada para las embarcaciones.

EL PUEBLO consultó a su organizador Marcelo Biassini, quien se mostró sumamente satisfecho con el resultado del evento que se desarrolló entre las 09.00 y las 13.00 hs., y en el que además se dieron un tiempo para mirar la final del mundo con participantes que llegaron desde Argentina.

«La verdad que fue un éxito total, salió impecable lo planeado , y debo decir que hasta salió más prolijo de lo que esperaba. Se trató de una jornada de pesca con devolución de todas las piezas, de la especie boga únicamente. Teníamos una medida mínima para las medidas de las piezas que fue de 60 cms. , de ahí se le daba un punto por cada centímetro de la boga y se fueron sumando los puntos»

El primer puesto fue para una barra pesquera de la ciudad de Concordia-Argentina, con un premio de 60 mil pesos, «que se pagó en el momento todo documentado como corresponde», nos informó Biassini. «Estaban desbordantes de felicidad los compañeros de Concordia porque para ellos esos 60 mil pesos significaron 480 mil pesos argentinos, que les vinieron muy bien para las próximas fiestas.»

«Teníamos premios hasta el décimo lugar , el costo de la inscripción era de 4.500 pesos y el décimo lugar se llevaba 5 mil pesos . Además tuvimos sorteos con todos los participantes como el canobote , que tiene un costo algo mayor a los mil dólares, que fue donado por Astilleros Sioux de Gonzalo Ugolino además de conservadoras, sillas.»

La pesca fue enmbarcado por tríos y se logró la participación de 75 tríos , que sumado a la presencia de los fiscales, se contó con unas 80 lanchas en el lugar.

A pesar de que se registró un número muy importante de participación, Biassini aclaró que fallaron varios argentinos a raíz del partido de la final mundialista de fútbol.

UN PRECEDENTE IMPORTANTE

Es la primera vez que se realiza un campeonato de pesca de estas características en nuestro departamento. «En Salto no hay campeonato de pesca de ningún tipo, de nada de esto acá», acotó el organizador , quien contó además a nuestro medio , que como guía de pesca siempre anda en el ámbito del río llevando gente a pescar. «Siempre miraba cómo en Argentina se organizan tantas competencias de diferentes tipos de pesca y me preguntaba como nosotros teniendo la mejor pesca acá , no contamos con ese entretenimiento que todos los pescadores sabemos lo que es. De acá nos vamos a participar allá entonces me preguntaba qué hay que acá no se pueda hacer, en eso me basé para crear el campeonato»

En la medida que fue planteando el tema , tuvo muy buena repercusión con colegas, amigos , «que de forma inmediata me dieron el empujoncito que yo precisaba».

Para participar de este evento llegaron pescadores de Colonia, Carmelo, Mercedes, Paysandú, Bella Unión, «y de prácticamente todas partes del Uruguay».

Este evento quedará como agenda anual . » Se realizó en la zona de exclusión de la represa de Salto Grande con la autorización de CARU, así como se le permite a la margen argentina un campeonato como éste. CARU tiene la potestad de otorgar dos veces al año la participación en la zona de exclusión, una vez a Argentina y otra a Uruguay y justamente para nuestro país no había instancias, por lo tanto ahora ya quedó definida esta fecha para la autorización al lado Uruguayo.»

Biassini aclaró que además la gente de CARU estuvo recorriendo la instancia y » quedaron asombrados de lo que mueve la pesca deportiva»

Cabe agregar que Prefectura también tuvo su participación en el evento.