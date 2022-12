Con Pablo Fabricio Sánchez Texeira Núñez

Al Dorso

“La verdadera felicidad está en la libertad”

Es Licenciado en Artes Plásticas y Visuales por la Facultad de la República. Pablo Fabricio Sánchez Texeira Núñez está en formación constante como actor desde el año1994 e incursiona en el área corporal y escénica en un vínculo directo con lo plástico. Hasta el momento su inquietud se mantiene focalizada en el cuerpo.

1-¿Qué recuerdos mantiene vívidos de su niñez y adolescencia?

– “Lo recuerdos son sinónimos de libertad… del jugar sin límites, de imaginar hasta lo imposible dentro de un universo objetual muy rico.

Fue un momento de mi vida donde me aferre a la fantasía, en inventarle una realidad a través del juego, en un mundo atravesado por la tentación permanente del progreso personal, el ingreso a los circuitos del consumo y con la plena posesión de los derechos de la adultez.

Ese mundo exigía y exige abandonar los juegos y «progresar». Y que los que se quedan jugando reciben desprecio y burla. Por eso, pensaba, hay quienes como Sir James Barrie, el autor de Peter Pan, que han resuelto seguir jugando en secreto”.

2- ¿Cuándo y cómo descubre su vocación..?

– “Fue en ese preciso momento que me sorprendió el darme cuenta que en lo artístico era y es el lugar que me permitía seguir jugando.

Me pasó algo así como la historia escrita por James Barrie, no quería crecer. Peter Pan no quería crecer. No querían crecer en el peor de los sentidos. No querían esa mediocre resignación que algunos llaman madurez.

Al observar lo que les pasaba y reaccionaban aquellas personas que vivenciaban la experiencia del “trance”, me dije: yo quiero eso, quiero sentir la sensación de que todo lo imaginado puede materializarse como yo quisiera”.

3- ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el arte?

– “A través de algo no artístico, de la observación y admiración de dos seres (mi papa y mi mama), apasionados cada uno a su modo y con su forma por lo que los hacía sentir libres.

Mi interpretación fue una especie de metáfora visual, vivenciar sus accionares me conectaba inmediatamente con el mundo sensible del arte, con esos lugares donde desaparece lo que es correcto, lo que tiene únicas formas de hacerlo bien.

La experimentación a través del trazo / dibujo fue la manera, primer manera que llego a mí para manifestarme, para dar forma a lo que aún no la tenía.

Ahora miro como fueron esos primeros pasos y reflexiono”.

4- Cuéntenos sobre su veta de artista plástico….

– “En lo plástico me detuve… me ayudó a hacerme más y más preguntas para seguir.

El pensar y el hacer en comunión… es imposible hacer sin pensar…

Dibujaba y dibujo con muy poca facilidad realmente y con mucho arrepentimiento. Tengo algunos momentos en que me creo bastante bueno y dibujo un largo rato. Y después sobreviene el arrepentimiento; me arrepiento de lo que he dibujado o pintado o practicado algún invento mixturado. Así que no tengo esa suerte de momento perfecto que puede llamarse inspiración, que es cuando uno tiene las ganas de dibujar o pintar, la facilidad para hacerlo, la rapidez de la ocurrencia. Yo, ya en el mismo momento de hacer algo plástico , estoy arrepintiéndome de hacerlo. Entonces sufro. Invento con mucho sufrimiento, con mucha lentitud, y la única ventaja que tiene esto es la sospecha que uno tiene de no ser demasiado bueno”.

5- ¿Cómo es su actividad docente?

– “La posibilidad de compartir desde otro lugar, para implementarlo de manera particular, el juego, el carácter lúdico, cumple un papel fundamental para ir más allá del pensamiento convergente, de todo lo que se relaciona con la lógica pura y con todo aquello que el hombre lo entiende a la perfección y que lo acepta como verdad absoluta porque sus esquemas mentales están en esa sintonía para establecer gradualmente un vínculo directo con el pensamiento divergente, de apertura, con métodos que permitan desarrollar dimensiones humanas de mayor plenitud a través de la creatividad.

Comúnmente se piensa que para crecer y madurar hay que dejar de jugar, en un mundo donde el juego es privilegio únicamente de los niños y de algunos adultos. Entonces, como punto de partida, afirmar que no se puede concebir la vida sin jugar ya que el juego es unas de los motores creativos más potentes que existen. No solo es una forma de aprender, de crear, de compartir, de comunicar; es parte de nuestra vida.

Posicionado en ese lugar comprobé que todo juego tiene sus reglas que no son para estructurar o limitar sino todo lo contrario, para liberar y expandir las posibilidades vivenciándolo en un proceso.

El nacimiento y el desarrollo del universo es el juego de un niño que mueve sus piezas en el damero. El destino esta entre las manos de un niño que juega”..

6- ¿Qué le ha permitido desarrollar su participación en Kalkañal?

“Descubrir lo oculto a través de vivenciar encuentros. Formando parte del grupo descubrí lo interesante del vínculo arte /cuerpo, cuerpo/arte asociándolo con una especie de “despertar” de la consciencia de las personas, por eso, dándome cuenta que el adentrarse en el territorio de la metáfora visual mediante la asociación de objetos e imágenes permite expresar ideas a las cuales resultaría más difícil llegar de otro modo.

Madurar la postura de partir de que lo que se oculta es más interesante que lo que se muestra… ¿Qué hay detrás del color?… ¿Qué sensaciones despierta ese otro color? La para crear una tensión que activaba mi mente, y la tensión se crea entre lo que se conoce y desconoce.

Aprendiendo de los encuentro con los compañeros / integrantes se produce el gran hallazgo: la posibilidad infinita del encontrarme con otras dramaturgias que me permitieron vivir al teatro como un todo.

Me motiva a encontrar el atractivo en lo que no se entiende, a encontrar lo interesante en ese juego”.

7- Una reflexión sobre la forma de vivir el arte en la actualidad…

“Hay personas que dicen que en la calle se aprende. .. no se aprende nada en la calle, investigando, experimentando se aprende. Por eso los países tratan de fundar escuelas y universidades, no boliches. El boliche está bien para ir a emborracharse, para hacer otras cosas o lo que sea, pero no para ir a aprender Arte. No se aprende nada.

Dentro de lo artístico en la actualidad destaco importancia del vínculo, el vínculo del cuerpo con la creación, es inevitable, es un binomio inseparable. La persona experimenta a partir de un cuerpo, el suyo. La percepción de la persona se da a través de sus sentidos. Por medio de su percepción corporal, y eso no puede perderse..

La experiencia: el cuerpo que mira todas las cosas, puede también ser mirado y a su vez reconocerse en lo que encuentre del otro lado su potencia vidente. El cuerpo ve y es sensible a que lo vean, vivencia esos encuentros”.

8- ¿Qué balance personal hace del 2022?

Pensar es pensarme, mirarme. El significado de mi propia finitud y de quienes uno ama. Es imposible una felicidad que no esté teñida por la inquietud de que cada segundo cuenta y cada vez se va vaciando la jarra de hidromiel que nos sostiene. Cada vez nos queda menos. Eso casi impide la plenitud de cualquier otro goce.

El balance es muy bueno, es de aprendizaje… paralelamente creo que todos tenemos el deseo de volver a los 20 años. Pero si yo realmente volviera extrañaría muchas cosas que tengo ahora y que no tenía antes. Sería un tipo bastante más elemental. Si ya soy elemental ahora, lo que no sería a los 20 años. Sería un poco más rápido tal vez en mi carrera. Y no mucho más. En cambio sí extraño las personas que estaban en aquel entonces y que no están ahora. Tengo una cosa bien clara: soy mortal, me voy a morir. La vida es una tragedia. No soy feliz. Pero muchas veces estoy contento y creo que la vida es maravillosa. Lo malo es que termine!.

9- Háblenos sobre sus proyectos…

– “En proceso, formulándome muchas preguntas, en lo que respecta a lo plástico, en plena experiencia, produciendo elementos de conexión con el pensamiento. El mirarme y el mirar: que hay detrás de nuestras mascaras? ¿Y detrás del detrás?

¿Qué cosas restan por descifrar del otro lado de las cosas??

Por otro lado , a nivel escénico, continuando con la búsqueda de nuevos canales de comunicación con los participantes de las propuestas, la inquietud pasa por ir más que esperar.

Los proyectos que se vienen están sostenidos por el llevar el hecho artístico a los lugares donde no se accede. Valorar el carácter de lo inesperado, que lo inventado tome a las personas desde la sorpresa.

La sorpresa como vivencia casi en peligro de extinción, aquí vuelven a cobrar protagonismo los signos de interrogación el arte”.

10 – Un mensaje para los lectores de El Pueblo

– “Que se den la posibilidad de abrir los ojos a lo otro: al prójimo, a lo diverso, a lo silenciado, a lo extraño o a lo marginal. Experiencias que nos hagan responsables del otro a la vez que nos forme críticos con el entorno y construya, a través de nuestra creación, las bases para lograr un mundo más habitable.

Tomando a Alejandro Dolina: Salgamos de una vez. Salgamos a buscar camorra, a defender causas nobles, a recobrar tiempos olvidados, a despilfarrar lo que hemos ahorrado, a luchar por amores imposibles. A que nos peguen, a que nos derroten, a que nos traicionen. Y por último, recordarnos que la verdadera felicidad es esto, se encuentra en este instante de jugar.

La felicidad permanente no existe. La felicidad son momentos. La verdadera felicidad está en la libertad”.