Con otros dos formalizados quedó aclarado el homicidio de César Báez.

Si bien no se ha concretado aún el motivo del homicidio de César Báez , el asesinato quedó aclarado en cuanto a quienes participaron .

Recordemos que un menor y una mujer habian sido formalizados mientras que dos hombres estaban profugos.

Uno de los requeridos se entregó en la Sede Penal y en Ciudad de la Plata en Canelones la Brigada Departamental Antidrogas de aquel departamento procedió a la detención del otro prófugo.

Según el informe oficial culminadas las actuaciones en la noche anterior en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se formalizó a R.F.L.F. y J.G.L.A por la presunta comisión de un Delito de Homicidio Especialmente Agravado .

Se resolvió hacer lugar a la medida cautelar de prisión preventiva respecto a R.F.L.F y J.G.L.A por el plazo de 180 días con cese automático el día 18-01-2024 para ambos imputados ,salvo disposición en contrario.

El vocero de Jefatura de Policía de Salto Ruben Souza indicó además que ambos mayores tenían antecedentes penales.

«El día miércoles 19 se presentó en la Sede Penal un masculino que estaba requerido por estar involucrado en el homicidio de César Baez y a su vez la otra persona que también estaba requerida fue detenida por la Brigada del Departamento Antidrogas de la Ciudad de la Costa y conducido a Salto . Estas personas en horas de la tarde pasaron por Fiscalía y ambas personas fueron formalizadas . Los dos tenían antecedentes, uno tenía 20 antecedentes y el otro 5 o 6.»

Homicidio resuelto

«A nivel policial el homicidio está resuelto , las dos personas que faltaban detener por toda la indagatoria que se había realizado ya están formalizadas por lo tanto a nivel policial el caso está aclarado con todas las personas involucradas detenidas y formalizadas. Si bien Fiscalía puede tener alguna otra inforamción, no tenemos la causa exacta que determinara el asesinato de esta persona .

«El trabajo policial fue un trabajo muy profesional», dijo Souza. «Las actuaciones fueron rápidas una vez que se tuvo la información se actuó en consecuencia lo único que estos individuos que estaban requeridos ya se habían ido del departamento horas antes de que se procediera incluso a descubrir el cuerpo sin vida de Báez.»

En relación a la decisión de presentarse ante la justicia uno de los requeridos, Souza señaló que «luego que fueron formalizados la femenina y el menor de edad se continuaron realizando diferentes acciones policales , operativos en varias zonas de la ciudad en procura de detener a estas personas que teníamos información que todavía estaban en la ciudad de Salto. Pensamos que se sentía acorralado por todo lo que estaba pasando.»

Todas las divisiones operativas estuvieron participando. División de Investigaciones, GRT, PADO, las diferentes seccionales . » Cada uno con sus directivas realizaron sus acciones en varios barrios de la ciudad y si bien en el primer momento no se llegaron a detener, a raíz esa serie de operativos esta persona decidió presentarse en la Sede Penal.»

Recordemos que el joven de 24 años había desaparecido por varios días lo que generó la denuncia por parte de su madre. Su cuerpo fue encontrado horas después en Gautrón y Trillo , zona del Hipódromo . Se llegó al lugar por una denuncia con conocimiento del lugar de enterramiento del joven.

CASO GONZALO BARBOZA SIGUE ABIERTO.

Consultamos a Ruben Souza sobre el caso de Gonzalo Barboza , desaparecido hace 8 meses .

Al respecto sostuvo que el caso sigue abierto por lo cual se sigue trabajando aunque aún no hay una

«Lamentablemente no tenemos ninguna novedad , se siguieron haciendo actuaciones , se volvió a la zona del Hipódromo , y la zona del vertedero pero no encontramos algo que nos permitiera continuar por ahí. La policía sigue trabajando aunque no estemos informando , no sacamos a relucir todas las acciones que se realizan . Es un trabajo que se realiza en silencio , pero se siguen llevando adelante acciones por ejemplo en las zonas que mencionaba antes, pero no se han logrado datos que nos permitan tener un hilo fuerte que nos permita encontrar a Gonzalo, es un caso abierto y trabaja también policía de la zona rural.»