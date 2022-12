Con novedades y dos uruguayos se viene el Dakar

El ex competidor David Castera, actual director del rally más duro y exigente del mundo, fue el

encargado de realizar este viernes la presentación del Rally Dakar 2023, competencia que, por

cuarto año consecutivo, volverá a disputarse en Arabia Saudita y que comenzará el sábado 31 de

diciembre, finalizando el 15 de enero, luego de haber disputado 14 etapas.

Esta próxima edición, que será la número 45 de la legendaria competencia e inaugurará la disputa

del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, contará con dos etapas más que la disputada en enero de

este año y, además, tendrá 450 kilómetros más de tramos de velocidad libre en relación a esa

edición anterior. Estará iniciándose el último día del año desde un campamento ubicado a orillas del

Mar Rojo y culminará en la localidad de Dammam, al borde del Golfo Pérsico.

El recorrido total del Dakar 2023 será de 8.549 kilómetros, de los cuales 4.706 corresponden a las

pruebas especiales, o, tramos de velocidad libre.

La uruguaya Patricia Pita Gago representará a nuestro país.

El inicio de la actividad será con un breve tramo de 10 kilómetros el sábado 31, en el que deberían

tomar parte los 365 vehículos que registraron su inscripción, aunque es bien sabido, que, por

distintas razones, siempre hay varios inscriptos que no pueden comenzar el rally.

A partir del día siguiente, los competidores comenzarán a transitar por los pedregosos senderos de

los tramos ubicados al norte de Arabia Saudita, hasta llegar al día de descanso que será en Riyadh,

para meterse de lleno, a partir de la octava etapa en la durísima y temida región del “Empty

Quarter”, por la que transitarán durante cuatro jornadas.

El “Empty Quarter”, desierto de Rab Al Khali, es una de las regiones más inhóspitas y deshabitadas

del mundo, siendo uno de los desiertos de arena más grandes del mundo.

Quienes logren superar esa impresionante exigencia, podrán encarar las etapas finales del rally que

los llevarán hasta la rampa de llegada en Dammam el 15 de enero.

PARTICIPACIÓN URUGUAYA

Esta edición del Rally Dakar contará con la presencia de dos participantes uruguayos.

Sergio “Oso” Lafuente volverá a estar como copiloto de la saudita Dania Akeel, reiterando lo

acontecido el año pasado, cuando el uruguayo estuvo acompañando el debut en el Dakar de la

piloto árabe, con un muy buen resultado, porque no solamente lograron llegar al final del rally, lo

cual ya es todo un triunfo, sino que culminaron en la octava posición dentro de la categoría

Prototipos ligeros.

Akeel y Lafuente tripularán el Can-Am Maverick XRS número 312.

Por otra parte, la segunda participación charrúa en el Dakar 2023 corre por cuenta de Patricia Pita

Gago, popularmente conocida como “Pato Pita”, quien, al haber heredado los genes “tuercas” de su

padre Jorge, se convirtió en la primera mujer piloto de rally en Uruguay. Ahora, Patricia va a ser la

primera mujer piloto sudamericana que corra el Dakar, en lo que, seguramente, es el mayor desafío

de su vida.

En la butaca derecha del Can-Am Maverick que llevará el número 350 estará el copiloto argentino

Rubén García, de amplia experiencia en este tipo de competencias, lo que sin dudas será una gran

ayuda para la fernandina que estará representando al club Peñarol en esta durísima competencia.

HAY NOVEDADES

El Dakar 2023 tendrá alguna que otra novedad importante en el plano deportivo, como la posible

supresión de un waypoint que esté confuso para una amplia mayoría de participantes. Se trata así de

evitar situaciones como la de la primera etapa del año pasado en la que casi todos los participantes

perdieron tiempo por un error en el libro de ruta.

Pero la más importante afectará a la categoría de motos, en la que los pilotos que más kilómetros

recorran en cabeza tendrán un suculento premio en segundos en forma de bonificación.

El Dakar ha decidido premiar a los pilotos que abran pista para compensar la desventaja que supone

navegar sin las marcas de vehículos precedentes. Así, al piloto que más kilómetros ruede en cabeza

hasta el punto de repostaje (que tiene lugar aproximadamente en el km. 200 de cada especial) se le

otorgará 1,5 segundos de bonificación por cada km que lidere la carrera hasta el repostaje; el

segundo recibiría 1 segundo por cada kilómetro liderado y el tercero 0,5 segundos si llega a abrir

pista en esa primera parte del día.

El último cambio afecta a la categoría de coches, en la que los pilotos ya no tendrán una parada

obligatoria para hidratarse y descansar. De ese modo los coches no se reagruparán y carecerán de

información sobre la situación de la carrera. La exigencia física de cada etapa será también algo

mayor ya que no tendrán respiro.