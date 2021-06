Con Matías Acosta: un artista que vibra en el arte de la ilustración

Al Dorso Las diez últimas de la última

“La idea es que mis dibujos puedan ser disfrutados tanto por los niños, como por los jóvenes y adultos”

Matías Acosta (41) es artista ilustrador de libros y con formación en Cine. Oriundo del departamento de Paysandú, se instaló en la capital de nuestro país con el propósito de formarse en la Escuela de Cine del Uruguay; a posteriori incursionó en el mundo de la Animación Digital. Por su trabajo de excelencia, ha recibido premios en varios países del mundo y casualmente fue ilustrador de uno de los libros de la literata salteña Mercedes Calvo, intitulado “En los dedos del Viento”.

Al Dorso “Las diez últimas de la última” mantuvo un ida y vuelta con el profesional, quien compartió la historia de su trayectoria artística, proyectos y conceptos acerca del arte que cultiva.

Matías ha trabajado con editoriales de diversos países y en la actualidad está llevando adelante varios proyectos.

Sus creaciones han sido distinguidas en eventos de primer nivel a lo largo y ancho del orbe, comola Bienal de Ilustración de Croacia y el Nami Island International Picture Book Illustration Concours, en Corea del Sur.

1- ¿Cómo empieza la historia de su vida profesional?

-”Me forme en Montevideo cómo estoy o primera animación digital después estudié la Escuela de Cine en Uruguay. Soy egresado especializado en el área de producción .

Desde muy niño siempre dibujé… pero esto de la vocación por el dibujo y la dedicación a ello surge muchísimo después… alrededor de los 22 ó 23 años.

Fue en esa época que empecé a dibujar.

El primer libro que ilustre se llamó Cuando el temible tigre que salió en el 2011, fue editado por Banda Oriental y tiene texto de Virginia Brown.

Ese libro ganó un Segundo Premio en los Premios Anuales de Literatura

Luego tuve varios reconocimientos y un Segundo Premio en los Premios Ilustración en los otorgados por el MEC en el 2015.

Pude lograr unos cuantas distinciones en e exterior y uno de los trabajos quedó seleccionado en el en el Concurso de Iberoamérica Ilustra del 2017 y a la vez fue seleccionado quedado seleccionado en el certamen que se hace en Corea que se llama NAMI Concours en el 2019 y también este año”.

2 – ¿Cómo es el mundo de la ilustración y el dibujo?

-”Ciertamente es muy amplio, difícil de definirlo en pocas palabras… tengo unos cuántos libros publicados… muy pocos acá en el Uruguay y muchos más en el exterior, como por ejemplo en Argentina. Allí viví desde el 2014 hasta el 2020. Ilustré muchos libros para allí y he hecho varios libros para Chile; un libro que digital que salió en una plataforma de Dinamarca, primer libro que salió con texto de mi autoría. En agosto saldrá otro libro con texto e ilustraciones de mi autoría en la editorial Baobab de Suiza”.

3 – ¿Cómo describe la experiencia de ilustrar libros infantiles?

– “Como una profesión como cualquier otra.

Hay que dedicarle mucho tiempo aunque a veces los procesos para hacer libros desde la editorial no nos permiten disponer de tanto tiempo pero sí es necesario cumplir un proceso y uno trata de dar lo mejor de sí, de la misma forma que un carpintero… es una profesión muy linda que en ocasiones tiene excelentes momentos y otros complejos… no obstante puedo decir que me siento muy a gusto en este trabajo”

4 – ¿Cómo y cuándo llegan los momentos de inspiración?

– “La verdad es que no creo tanto en eso de la inspiración… eso de sentarse y que la iluminación viene de algún lado… pienso que se va nutriendo y una de las cosas que a mí me nutre mucho es leer poesía y todo acerca de la Literatura… no solamente la Literatura Infantil… A su vez me gusta mucho

el cine, que es parte de mi formación.. es de las cosas que más me alimentan a la hora de ilustrar y crear”.

5- ¿Cómo se desarrolla la técnica digital?

– “La técnica digital se ompone primeramente de una base, un boceto a lápiz y después los trabajos en Photoshop pero claro… se trata de un trabajo muy fino… intento de que no parezca digital, que no quede una imagen rígida sino más bien orgánica.

Lo hago de este modo porque trabajar en papel es muchísimo más caro y lleva más tiempo.

De otro modo se vuelve inviable… trabajo las luces y las sombras con mucha dedicación para justamente para que el producto final tenga la iluminación adecuada”.

6 – ¿Es un trabajo complejo?

– “Puedo decir que se sale un poco de lo común. Son varias horas

frente a la computadora y lo que nos permite el Photoshop es que podamos trabajar en capas- Quiere decur que en una capa pongo la sombra en otra capa pongo las luces y voy logrando mucha capas, que pueden llegar a ser más de 100 en un dibujo y para formar este la ilustración que luego se plasma en el libro”.

7-¿De que otras cosas disfruta?.

– “De la naturaleza… me gusta andar en bicicleta y hacer actividades al aire libre.

Algunas de las actividades requieren estar afuera; es otra de las partes que me agrada de mi trabajo”.

8 – ¿Qué nos puede contar de sus proyectos?

– “En estos momentos estoy trabajando en varios proyectos a la vez y particularmente en un libro confeccionado en cartón, para que los niños bien chiquitos, será apoyado por una editorial de Chile, denominada Muñeca de Trapo. Ese libro está programado para salir a fin del año que viene.

Son libros que son íntegramente confeccionados en cartón para que los niños chiquitos los bebitos lo pueden agarrar chupar morder y se imprimen en China.

También estoy trabajando en un libro de poesías cuya autoría es de mi esposa que también es escritora. El libro se intitula Como sabe la fruta

y está en proceso de ilustración. Está avanzado pero es necesario concluirlo

Paralelamente tengo varios proyectos personales y en agosto la editorial en Suiza lanzará el libro La visita del Verano también ilustrado por mí.

éste tengo dos proyectos más que van en sintonía con ese; no obstante están en proceso de escritura… como ven, estoy en varios proyectos a la vez”.

9 – ¿Cómo se dio la posibilidad de ilustrar el libro de Mercedes Calvo?

– “A Mercedes la conocí en un centro cultural de unos amigos que se llamaba Gato Peludo en Montevideo.

Un día nos juntarmos por medio de Germán Machado, un amigo en común

y alli surgió el proyecto que lo empezamos por nuestra cuenta porque yo tenía muchas ganas de hacer de hacer cosas y Mercedes tenía unos poemas que luego me los envió a ver si me gustaría hacer algo con ellos.

Hice cuatro cinco ilustraciones y después se dio la casualidad que vino un editor de Argentina y se encontró con Mercedes.

Ella le mostró mis dibujos y sus poemas y salió el libro Los hijos del Viento. Fue en el año 2012 y después de ello quedó una relación de amistad con Mercedes, si bien no volvimos a hacer otro trabajo en conjunto.

Continuamos en contacto y tenemos algunos proyectos para darle forma más adelante.

– ¿Para ilustrar cuentos infantiles es necesario ponerse en la piel de un niño?

– “No…no hay que ponerse en la piel de un niño… a mi modo de ver.

Sé que hay muchos libros aquí en Uruguay que se acercan más a ese tipo de dibujo infantil y a mí me parece que a los niños hay que ofrecerle otro tipo de cosas-

No creo que sea necesario pensar qué color le gustará a los niños o qué forma…si éste personaje o no… o si determinado animal.

Cuando dibujo lo hago para mí mismo pensando a ver qué es lo que a mí me gustaría encontrarme si fuera una librería.

Si visitan mi sitio web podrán comprobar que mis libros por ahí no no se acercan tanto a otro tipo de libros infantiles. La idea es que los libros puedan ser disfrutados tanto por los niños, como por los jóvenes y adultos”.