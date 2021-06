Con María Soledad Valsangiácomo Márquez. Auxiliar Contable. Principal de “Milhojas Deliciosas”

“Esperamos continuar creciendo”

Siendo Auxiliar Contable y llevando adelante su actividad laboral de profesión administrativa, María Soledad realiza en paralelo, sus estudios de abogacía en la Facultad de Derecho.

Su tiempo transcurre siendo muy escaso.

Además de las tareas mencionadas, es mamá desde hace 8 años de un niño hermoso llamado Bautista, y como si toda la dedicación que vuelca allí fuera poco, siempre sintió atracción por la cocina, llegando hoy a buen puerto.

Con el correr del tiempo, se ha entregado a un emprendimiento en el rubro elaboración, al principio de milhojas, para luego ir incursionando con otros deliciosos productos. Como reafirmando sus conocimientos y volcándolos a la sociedad.

También realiza desayunos y meriendas personalizadas, con chocolate caliente, café, té o capuchino, como un aporte más, para ver a las familias reunidas.

Hoy recoge sus frutos, y se encuentra feliz con lo conquistado.

¡Y va por mucho más!

Se define como “amante de la cocina, y hoy emprendedora de “Milhojas Deliciosas. La mejor mamá, del mejor hijo del mundo como lo es Bautista”, nos dice.

Y lo que más ansía, es crecer en diferentes ámbitos de la vida.

En un diálogo muy ameno, quisimos conocerla junto a ustedes y así, hacemos el puente para presentarla:

¿Cuál es la actividad que lleva adelante hasta hoy?

Mi profesión es Administrativa, y realizo trámites en diferentes Organismos Estatales, además de liquidaciones de sueldos, entre otros.

A su vez, estoy cursando la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho.

¿Cuándo comienza el proyecto para su emprendimiento?

Siempre me gustó la cocina, hacía recetas para mi familia y amigos.

En las reuniones siempre era yo a la que le tocaba cocinar, ya que es mi hobby favorito.

No lo había visto como una salida laboral, era simplemente un complemento, hasta que aprendí a realizar diferentes tipos de recetas, con otro tipo de procesos y manufacturación.

Al tener mi papá panadería, comencé a aprender con él varias cosas, pero no fue de un día para el otro, llevó mucho tiempo de trabajo y dedicación.

Así fue básicamente como comenzó todo.

Hicimos las primeras milhojas y nos encantaron, y ahí decidimos venderlas. Siempre siendo un complemento, de mi trabajo principal como administrativa, que también amo.

En diciembre de 2019, ya habíamos creado el logo y así formamos el emprendimiento

¿Cómo es el nombre?

“Milhojas deliciosas” (porque lo son), fue lo que los primeros en probarlas nos decían: “son deliciosas”. Y dijimos no podemos ponerle otro nombre.

Comenzamos con “Milhojas deliciosas”, y actualmente anexamos diferentes productos de panadería. Tortas saladas, empanadas, pancitos, ojitos, polvorones, rubias, galletas, salteñitas dulces y saladas, palmitas, scones de queso, etc.

Realizamos, además, desayunos y meriendas para regalar, acompañado de chocolate caliente, café, té o capuchino. Todo para compartir en familia, ¡y es de elaboración propia!

¿Por qué inclinarse por este rubro?

Como mencioné anteriormente, siempre me gustó la cocina, y eso facilitó mucho. Era algo nuevo y distinto en el mercado.

¿Es un emprendimiento familiar?

Sí, es un emprendimiento familiar.

Mi papá quien fue el creador por así decirlo, y con mis hermanos nos distribuimos diferentes tareas para la elaboración, armado, manejo de redes sociales, y envíos del producto.

¿Qué productos o artículos utiliza para su elaboración?

Utilizamos productos fabricados en nuestro país, de primera calidad.

Pero el más importante, es el amor, la paciencia y una maquinaria adecuada, que nos permita llevar a cabo el producto de la mejor manera.

¿Qué es lo primero que llevó a cabo en sus comienzos?

Primeramente, lo que se llevó a cabo, fue buscar un sostén económico para la casa, que nos permitiera costear el hogar.

Al ser aficionados por la cocina y la repostería, logramos crear este producto. Con elaboración rápida y con buena respuesta.

Preparamos la primera bandeja de 6 unidades de milhojas y se la ofrecimos a una amiga del alma, quien maneja un comercio, y se vendió enseguida.

Fue en ese momento, que me puse a realizar más, y tuvimos una reacción muy buena por parte de los vecinos.

Esa fue nuestra primera prueba. Luego comparamos números y lo manejamos empresarialmente. Resultó: producto con salida.

¿Qué cree se le ha hecho más difícil realizar?

Lo más difícil era el manejo del tiempo, ya que mis hermanos también trabajan y estudian, entonces debíamos coordinar horarios previamente.

Actualmente, por razones personales, mi hermana vive en otro país y nos apoya manejando parte de las redes sociales, y mi hermano en otro departamento, quien, en su tiempo libre, hace lo mismo.

Aquí estamos mi papá y yo, y contamos con personal únicamente para envíos.

¿Qué le gusta más, de lo que hace?

¡No tenemos dudas que elaborarlas nos encanta!

En particular también me gustan mucho las manualidades, así que cuando nos piden desayunos o meriendas, personalizarlos, es algo que me entretiene muchísimo.

Pero nada mejor, que leer los mensajes de nuestros clientes y ver que nos recomiendan, nos llena el alma, y nos dan mucha fuerza para seguir creciendo.

¿Qué tiene más salida comercial, de lo que fabrica?

Podemos decir que todo lo que producimos tiene buena respuesta, pero sin duda, las milhojas son nuestro producto estrella.

Tenemos rellenas de dulce de leche, o crema pastelera.

¿Se puede vivir de la actividad que lleva adelante?

Si, se puede. Es difícil, pero con mucha paciencia, dedicación, constancia y compromiso, se puede

¿Cuál es su expectativa para el 2021?

Con la situación actual, esperamos mantenernos, y seguir creciendo. Si bien la pandemia afectó muchísimo, lo vimos como una oportunidad para fortalecernos y seguir aumentando conocimiento y mercadería.

Siempre hacia adelante.

¿Dónde podemos encontrar sus productos?

Nuestro local está ubicado en Diego lamas 2342, y nos pueden encontrar en Facebook: Milhojas Deliciosas, Instagram milhojasdeliciosas.

Y nuestro contacto, es 091463196.

¿Nos regala un tips, o sugerencia para poder realizar en casa?

Para realizar en casa: volcarle mucha dedicación, amor, paciencia y las cosas salen bien.