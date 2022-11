Con Marcelo Daniel Galarza : “La televisión, el diario y la radio fueron mis lugares de trabajo y continuo aprendizaje”.

Nuestros comunicadores

Marcelo Daniel Galarza Sosa 42 años es padre de “cuatro hermosos hijos”. Está casado con Patricia Vaz Tourem. Nacíó en Salto, en noviembre de 1980. “En 1982 por razones laborales de mi padre nos mudamos a Paysandú… tierra natal de mi viejo, tíos y abuelos. Tuve una infancia hermosa que se divide en dos etapas; la primera en San Félix, luego en el año 1986 (mi viejo vuelve a ser trasladado). Nos volvimos a Salto, nos instalamos en Salto Nuevo. Hasta que en el año 1989 nos fuimos al barrio 25 de mayo. Las escuelas que frecuenté fueron primero la escuela No. 25 de San Félix, después la Escuela 95 de Salto Nuevo y por último la Escuela 121 (turno matutino del edificio de la escuela 2, Etelvina Migliaro). El liceo fue el No. 1 IPOLL”.

– ¿Qué recuerdos mantiene de su infancia y adolescencia?

Hablar de mi infancia es hablar de buenos recuerdos en Paysandú, reuniones familiares enormes ya que mi familia en la heroica era grande. La adolescencia estuvo ligada a los amigos con los que hoy sigo compartiendo. Sirvió para marcar el camino en la comunicación. Integrante de gremios estudiantiles y de activa participación.

– ¿Cómo fueron sus primeros tiempos en la comunicación?

– “Fue cursando 5to. año de liceo un amigo, Enrique Artave… me invitó a acompañarlo a Radio Tabaré, que en ese momento estaba ubicada en Uruguay 1416. Allí los sábados a la tarde se llevaba a cabo un programa auspiciado por la Oficina Municipal de Juventud. Comenzando así este lindo camino de la comunicación. En ese entonces, Fernando Viera el conductor del programa, junto a Mauricio Souza, Patricia Vaz Tourem, Alfredo Javier Viera, Viviana Ribas (quien llegó un tiempo después que yo) me hacen parte de su staff. Siempre me apasionó el deporte, ese mundo donde una vez que entras no salís más!. Allí fui haciendo amigos y ellos me fueron ayudando. Un año más tarde paso a formar parte del equipo de Deportes de las Radios Tabaré y Libertadores. Alvaro Jofre, Rodolfo Berneda, Gabriel Moreno, y un tremendo equipo de seres humanos me dan la chance de ser uno más de los profesionales que integraban está radio deportiva. En el 2001 el joven director de Juventud de la intendencia de Salto Germán Coutinho en la administración Malaquina me concede un lugar en canal 3 TV mundo para en ese momento realizar tareas como notero de la sección deportes del informativo Cablenoticias. Germán fue un tipo que me ayudó muchísimo a crecer y entender este fascinante mundo. Sus consejos de amigo y jefe me sirvieron hasta el día de hoy. Esos fueron mis primeros pasos, hasta el día de hoy. En 2003 comienzo a escribir en Diario Cambio, en el 2009 ingreso en Diario La Prensa. La televisión, el diario y la radio fueron mis lugares de trabajo y continuo aprendizaje”.

– ¿Cómo nace su gusto por la comunicación?

“La inclinación por la comunicación fue desde siempre. Desde la adolescencia. (En tercer año de liceo, en el turno matutino, para despertar a mis compañeros les relataba algún partido que imaginaba, después ellos arengaban y eso ayudaba a despabilarlos, cosas de gurises…. pero me gustaba mucho hacer eso, más si tenía público”.

– ¿Qué lectura hace de los medios de comunicación en la actualidad?

– “Los medios actuales se están regenerado, es como que muchos están sufriendo una metamorfosis. A algunos le cuesta un poco más que a otros. La pelea constante con las redes sociales para los medios más tradicionales es día a día. Hoy la información es vertiginosa y el consumidor pide más y más. Eso lleva a estar todo el tiempo generando. Las barreras del mundo se abrieron gracias a las redes. Pero tanta información, tanto “bombardeo” de noticias puede ser perjudicial, sino se controla. Es decir si nosotros mismos no lo controlamos”.

– ¿Cómo fue su experiencia en pandemia?

– “La experiencia en pandemia fue muy complicada; gracias a la familia y la contención de ellos logramos estar de pie para tratar de salir adelante. No fue fácil, nada fácil. Incluso con mi esposa cursamos la enfermedad estando a un paso de ser internados por la altísima carga positiva que teníamos. No fue fácil… hubo amigos que se fueron y gente conocida que falleció. Lo peor de todo creo que fue vivir en la incertidumbre día a día. Creer en Dios y en los afectos, nos sostuvo”.

– ¿Qué balance hace del presente año?

– “No puedo realizar un balance de este 2022, porque aún le resta y estamos atravesando cambios todavía. En lo personal lo mejor de este año fue la llegada de Marcelito Mariano – que hoy tiene seis meses – que vino para llenarnos de alegría y mucho amor. Un bebé que lo deseamos y lo esperamos mucho”.

– Una reflexión…

– “Una reflexión que puedo compartir es que la pasión vence al talento siempre. Si lo haces con pasión y con Fé, no hay como errarle. Aprender de los que nos enseñan y de las personas que tenemos al lado todos los días. Toda persona siempre nos deja un aprendizaje. La familia y los amigos son los que deben estar primeros siempre.

– Nuevos proyectos…

-”Los proyectos son de seguir creciendo, seguir aprendiendo… a ser una buena herramienta y hacer las cosas bien. Al tener un micrófono delante estás emitiendo una opinión, un pensamiento, un relato. Siempre trato de ser justo, considerado. Sin herir susceptibilidades. Las metas son altas, y hacia allí vamos”.